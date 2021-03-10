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鳳梨果茶只要10元！3間手搖飲「鳳梨系飲品」挺農民

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
珍珠芭樂結合金鑽鳳梨的「芭梨戀人」，L杯65元，XL杯100元。
珍珠芭樂結合金鑽鳳梨的「芭梨戀人」，L杯65元，XL杯100元。

即將進入盛產期的「鳳梨」，近期成為許多民眾力挺支持的台灣時令農產品，許多手搖飲也紛紛推出應景的飲品。「大苑子」自3月11日起，將鳳梨與翡翠、芭樂等元素結合，推出旺來翡翠、芭梨戀人2款飲品。「日出茶太」則是打造了金旺QQ、台灣鳳梨王等飲品。至於「TEATOP」，也為慶祝台北昆陽門市重新開幕，也將於3月12日推出「芒果鳳梨果粒茶10元」的限量優惠。

日出茶太本次推出的「金旺QQ」，使用台灣鳳梨所釀造的鳳梨醬，配上綠茶調和後為基底，再加上珍珠、椰果增添彈牙口感，每杯55元（商場店60元）。「台灣鳳梨王」則是將鳳梨醬打成冰沙，以酸甜風味帶來消暑的享受，每杯60元（商場店65元），全台各門市目前已陸續分梯開賣。

大苑子推出的「旺來翡翠」，同時結合翡翠的清爽與金鑽鳳梨的甜酸感，乃是往年鳳梨產季時的人氣商品，L杯65元，XL杯100元。「芭梨戀人」則是將珍珠芭樂結合金鑽鳳梨，讓兩種水果的風味巧妙地融合，L杯65元，XL杯100元，兩款均自3月11日起開幕。除此之外，大苑子也會推出裁切鳳梨、鳳梨原果，力挺台灣農民

從南投北上設點的「TEATOP第一味」，目前在台有百餘間門市，其中台北昆陽店經過門面翻新後，將於3月12日重新開幕。為慶祝重新開幕並支持台灣農民，開幕日中午12點，將推出「芒果鳳梨果粒茶」每杯10元的優惠特賣，限量100杯。

「TEATOP第一味」台北昆陽店將推出「芒果鳳梨果粒茶」每杯10元的優惠特賣。圖／TEATOP提供
「TEATOP第一味」台北昆陽店將推出「芒果鳳梨果粒茶」每杯10元的優惠特賣。圖／TEATOP提供
大苑子推出的「旺來翡翠」，L杯65元，XL杯100元。
大苑子推出的「旺來翡翠」，L杯65元，XL杯100元。

鳳梨 農民 芒果

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