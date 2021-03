白色情人節HarryWinston 巧獻Forget-me-not系列珠寶

人總希望美好的事物永恆不變,實情是:萬事萬物都在變化,唯有珠寶真切見證了剎那間的心意。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓(Harry Winston)針對周末即將來臨的「白色情人節」,推薦「勿忘我(Forget-me-not)」系列珠寶,將戀人的多變心情,浪漫隨身定格。

「Forget-Me-Not」設計珠寶系列,是出自設計大師莫里斯高利(Maurice Galli)之手,大師曾在1967年加入Harry Winston團隊,並以一瓣又一瓣對稱的花語,巧妙還原戀人不安定、不確定的脆弱心緒。海瑞溫斯頓精選以最頂級的藍寶石、粉紅剛玉、和鑽石素材,巧手打造出戒指、項鍊、耳環等隨身珠寶。

價格相對親民的「藍寶石和鑽石墜鍊」鑲嵌以重約1.62克拉的6顆水滴型切工藍寶石與1顆圓形明亮式切工鑽石,訂價約20萬元,同系列另有一款藍寶石和鑽石墜鍊耳環,則打造出兩「朵」藍寶石小花,12顆水滴型切工藍寶石總重約2.13克拉,冷豔氣質,另有搭配鑽石、或粉紅剛玉款式,價格各約74萬7,000元與31萬元。