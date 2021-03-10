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白色情人節HarryWinston 巧獻Forget-me-not系列珠寶
人總希望美好的事物永恆不變，實情是：萬事萬物都在變化，唯有珠寶真切見證了剎那間的心意。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）針對周末即將來臨的「白色情人節」，推薦「勿忘我（Forget-me-not）」系列珠寶，將戀人的多變心情，浪漫隨身定格。
「Forget-Me-Not」設計珠寶系列，是出自設計大師莫里斯高利（Maurice Galli）之手，大師曾在1967年加入Harry Winston團隊，並以一瓣又一瓣對稱的花語，巧妙還原戀人不安定、不確定的脆弱心緒。海瑞溫斯頓精選以最頂級的藍寶石、粉紅剛玉、和鑽石素材，巧手打造出戒指、項鍊、耳環等隨身珠寶。
價格相對親民的「藍寶石和鑽石墜鍊」鑲嵌以重約1.62克拉的6顆水滴型切工藍寶石與1顆圓形明亮式切工鑽石，訂價約20萬元，同系列另有一款藍寶石和鑽石墜鍊耳環，則打造出兩「朵」藍寶石小花，12顆水滴型切工藍寶石總重約2.13克拉，冷豔氣質，另有搭配鑽石、或粉紅剛玉款式，價格各約74萬7,000元與31萬元。
「Lariat鑽石項鍊」則是全系列最高單價珠寶，定價約480萬元，並在鉑金底座上總計鑲嵌約15.62克拉的177顆鑽石，並以水滴型、馬眼型及圓形明亮式切工的光彩，交錯舖鑲。即便人的記憶與心思瞬息萬變，且讓絕美鑽石與寶石，將情意永恆昇華。
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