快訊

江宏傑遭爆拿愛媽及小孩當人質 華研怒發9點回應：太可惡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白色情人節HarryWinston 巧獻Forget-me-not系列珠寶

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「Forget-Me-Not」設計珠寶系列，是出自設計大師莫里斯高利（Maurice Galli）之手，Harry Winston以此為靈感，帶來全新設計。圖 / Harry Winston提供。
「Forget-Me-Not」設計珠寶系列，是出自設計大師莫里斯高利（Maurice Galli）之手，Harry Winston以此為靈感，帶來全新設計。圖 / Harry Winston提供。

人總希望美好的事物永恆不變，實情是：萬事萬物都在變化，唯有珠寶真切見證了剎那間的心意。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）針對周末即將來臨的「白色情人節」，推薦「勿忘我（Forget-me-not）」系列珠寶，將戀人的多變心情，浪漫隨身定格。

「Forget-Me-Not」設計珠寶系列，是出自設計大師莫里斯高利（Maurice Galli）之手，大師曾在1967年加入Harry Winston團隊，並以一瓣又一瓣對稱的花語，巧妙還原戀人不安定、不確定的脆弱心緒。海瑞溫斯頓精選以最頂級的藍寶石、粉紅剛玉、和鑽石素材，巧手打造出戒指、項鍊、耳環等隨身珠寶。

價格相對親民的「藍寶石和鑽石墜鍊」鑲嵌以重約1.62克拉的6顆水滴型切工藍寶石與1顆圓形明亮式切工鑽石，訂價約20萬元，同系列另有一款藍寶石和鑽石墜鍊耳環，則打造出兩「朵」藍寶石小花，12顆水滴型切工藍寶石總重約2.13克拉，冷豔氣質，另有搭配鑽石、或粉紅剛玉款式，價格各約74萬7,000元與31萬元。

「Lariat鑽石項鍊」則是全系列最高單價珠寶，定價約480萬元，並在鉑金底座上總計鑲嵌約15.62克拉的177顆鑽石，並以水滴型、馬眼型及圓形明亮式切工的光彩，交錯舖鑲。即便人的記憶與心思瞬息萬變，且讓絕美鑽石與寶石，將情意永恆昇華。

海瑞溫斯頓 Forget Me Not 系列粉紅剛玉和鑽石耳環，鑲嵌12顆水滴型切工粉紅剛玉，重約2.29克拉，以及2顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.07克拉，悉心镶嵌於鉑金底座，約31萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Forget Me Not 系列粉紅剛玉和鑽石耳環，鑲嵌12顆水滴型切工粉紅剛玉，重約2.29克拉，以及2顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.07克拉，悉心镶嵌於鉑金底座，約31萬元。圖 / Harry Winston提供。
一瓣又一瓣對稱的花語，以貴重璀璨的寶石，巧妙捕捉戀人的浪漫心緒。圖 / Harry Winston提供。
一瓣又一瓣對稱的花語，以貴重璀璨的寶石，巧妙捕捉戀人的浪漫心緒。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Forget Me Not 系列藍寶石和鑽石墜鍊，鑲嵌6顆水滴型切工藍寶石，重約1.62克拉，以及1顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.04克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座，約20萬元。圖 / Harry Winston提供。
海瑞溫斯頓 Forget Me Not 系列藍寶石和鑽石墜鍊，鑲嵌6顆水滴型切工藍寶石，重約1.62克拉，以及1顆圓形明亮式切工鑽石，重約0.04克拉，悉心鑲嵌於鉑金底座，約20萬元。圖 / Harry Winston提供。

鑽石 珠寶

延伸閱讀

白色情人節「表」愛 Hublot純白最堅定

令人融化的迷你小花珠寶！梵克雅寶Frivole綻放迎春

愛在台灣！頂級鑽石GRAFF開設首家pop-up體驗店

尊重環境最時髦！蕭邦公平交易打造Ice Cube高級珠寶

相關新聞

白色情人節HarryWinston 巧獻Forget-me-not系列珠寶

人總希望美好的事物永恆不變，實情是：萬事萬物都在變化，唯有珠寶真切見證了剎那間的心意。頂級珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry...

小S首度揪婆婆出席夏姿大秀 「想都不用想當然第一美」

夏姿．陳SHIATZY CHEN於台北自來水博物館發表2021秋冬男、女裝大秀，呼應「織間（Time）」主題，走秀的模特...

為居家添新意！HOLA冬出清殺3折起、台隆手創館飄櫻花

想為居家增添新商品嗎？HOLA特力和樂推出冬出清優惠，商品下殺3折起，視覺系餐具50元起，花小錢就能讓家中風格有所改變，...

時尚科技宅新選擇 Razer Anzu智能眼鏡護眼還能播音樂

近年出現最有意思的產品，智慧藍牙眼鏡肯定名列其中之一，這次就連電競潮流品牌Razer也下場參一腳！宣布推出首款Razer...

搭配愛心鉚釘 超好裝的YSL迷你束口包新色上市！

幾年前Saint Laurent曾推出一款把Teddy水桶束口包縮小的手機包，小巧可愛又方便。今年春夏迷你包款熱潮持續延...

Xpark免預約+快速通關！「台北青埔暢遊套票」限量開賣

桃園青埔商圈不只房價熱，也是最近的旅遊熱門地點。旅遊電商易飛網今(3/10)宣布，將攜手桃園捷運公司與Xpark推出「2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。