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小S首度揪婆婆出席夏姿大秀 「想都不用想當然第一美」

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
小S以「理所當然第一美」的巨星架式出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
小S以「理所當然第一美」的巨星架式出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影

夏姿．陳SHIATZY CHEN於台北自來水博物館發表2021秋冬男、女裝大秀，呼應「織間（Time）」主題，走秀的模特兒從9歲的小女孩、15歲陳妍嵐的女兒江其蓁，到71歲的資深女星神陳淑麗，呈現各時代女性的縮影，小S首度與婆婆同台看秀，她表示婆婆非常喜歡夏姿的衣服，今天看秀希望可以幫她挑新衣服，至於當天第一美？小S不改國際巨星的架式說，「沒有想不想當第一美的問題，我就是！」

當天出席嘉賓還包括曾馨瑩與星二代游宇潼、陳妤安，而第一次走秀的范少勳笑著說自己是，「力求帥氣、但力不從心，身高無法改變、只好把臉變瘦，一天一餐只吃地瓜和芭樂，下秀第一件事就是衝向鹽酥雞。」與人生中第一次上伸展台相隔40年的陳淑麗，因為王太一句「妳就是來走路就好了」帥氣出席；而15歲的江其蓁走秀、媽媽陳妍嵐比她還緊張；陸明君則是很開心處在身高都是同溫層的情境，自然展現昂首闊步的氣勢。

總監王陳彩霞以七○年代的女性形象作為靈感，「因此當季褲裝、窄版裙子比較多，以俐落中性為主。」優雅中帶著各世代的叛逆精神，品牌經典燒花、緹花、彩繪、刺繡等仍是服裝元素，塗鴉則顯得年輕自由。此外，oversize尺寸大衣、長版連帽休閒衫等都展現運動風的氣息，搭襯蕾絲馬甲內搭背心、透膚網紗刺繡上衣，組成剛柔並濟的風貌；夏姿紅的復古羊腿袖型大衣，則是氣勢萬千的表現。

近期人氣高漲的黑嘉嘉也是夏姿2021秋冬大秀出席嘉賓。記者沈昱嘉／攝影
近期人氣高漲的黑嘉嘉也是夏姿2021秋冬大秀出席嘉賓。記者沈昱嘉／攝影
小S以「理所當然第一美」的巨星架式出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
小S以「理所當然第一美」的巨星架式出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
游宇潼出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
游宇潼出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
陳妍嵐的女兒江其蓁以15歲的青春演繹夏姿2021秋冬系列。記者沈昱嘉／攝影
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陸明君走夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
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小S揪婆婆一起出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
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71歲的陳淑麗應王太之邀，走夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
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台北市長柯文哲出席今年度台北時裝周開場的夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
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范少勳連著兩星期每天只吃一餐，就是為了帥氣走出道後的首場大秀。記者沈昱嘉／攝影
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曾馨瑩、小S、黑嘉嘉是夏姿2021秋冬大秀嘉賓。記者沈昱嘉／攝影
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曾馨瑩出席夏姿2021秋冬大秀。記者沈昱嘉／攝影
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夏姿 婆婆

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