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小S首度揪婆婆出席夏姿大秀 「想都不用想當然第一美」
夏姿．陳SHIATZY CHEN於台北自來水博物館發表2021秋冬男、女裝大秀，呼應「織間（Time）」主題，走秀的模特兒從9歲的小女孩、15歲陳妍嵐的女兒江其蓁，到71歲的資深女星神陳淑麗，呈現各時代女性的縮影，小S首度與婆婆同台看秀，她表示婆婆非常喜歡夏姿的衣服，今天看秀希望可以幫她挑新衣服，至於當天第一美？小S不改國際巨星的架式說，「沒有想不想當第一美的問題，我就是！」
當天出席嘉賓還包括曾馨瑩與星二代游宇潼、陳妤安，而第一次走秀的范少勳笑著說自己是，「力求帥氣、但力不從心，身高無法改變、只好把臉變瘦，一天一餐只吃地瓜和芭樂，下秀第一件事就是衝向鹽酥雞。」與人生中第一次上伸展台相隔40年的陳淑麗，因為王太一句「妳就是來走路就好了」帥氣出席；而15歲的江其蓁走秀、媽媽陳妍嵐比她還緊張；陸明君則是很開心處在身高都是同溫層的情境，自然展現昂首闊步的氣勢。
總監王陳彩霞以七○年代的女性形象作為靈感，「因此當季褲裝、窄版裙子比較多，以俐落中性為主。」優雅中帶著各世代的叛逆精神，品牌經典燒花、緹花、彩繪、刺繡等仍是服裝元素，塗鴉則顯得年輕自由。此外，oversize尺寸大衣、長版連帽休閒衫等都展現運動風的氣息，搭襯蕾絲馬甲內搭背心、透膚網紗刺繡上衣，組成剛柔並濟的風貌；夏姿紅的復古羊腿袖型大衣，則是氣勢萬千的表現。
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