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為居家添新意！HOLA冬出清殺3折起、台隆手創館飄櫻花

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
HOLA丹麥Design Letters全面5折起、特價275元起。圖／HOLA提供
HOLA丹麥Design Letters全面5折起、特價275元起。圖／HOLA提供

想為居家增添新商品嗎？HOLA特力和樂推出冬出清優惠，商品下殺3折起，視覺系餐具50元起，花小錢就能讓家中風格有所改變，提升在家的生活質感；台隆手創館則搭配3月14日白色情人節，推出許多櫻花風格商品，雖然去不了日本，但家中依然能有滿滿櫻花。

HOLA特力和樂冬出清從3月11日至31日，商品從家具到飾品均有，每周都有超低優惠價，999元可買到30公分炙鐵炒鍋、或100%天然乳膠枕。居家擺設可選丹麥Design Letters，以字母做為主要設計，特價5折起；而想要在家用餐時，感受與眾不同，可以購入50元起視覺系餐具，也是拍美照的好幫手；煮菜時的好幫手WMF Touch鏽鋼雙刀組附刀套，原價1,200元、不限金額消費換購價399元。

另外家具也有出清，如細腳型邊櫃或餐椅、異材質拼接高腳邊几，特價897元起。居家寢具則在全台指定9家門市，從3月11日至22日舉辦特賣會，精選花色寢具單件特價399元起，100%純棉成套雙人床被組特價1,980元起。

台隆手創館則推薦櫻花系商品，其中由日本職人使用砂雕技術，特別製作的日本津輕手作櫻流冷茶杯，以櫻花轉為流水般的線條呈現，送禮自用都提升生活質感；日本當紅的毛穴撫子小蘇打卸妝凝露也有櫻花限定組，含潔膚皂與卸妝凝露，能深入毛孔清潔，4月12日前單筆消費毛穴撫子商品滿990元，送限量櫻花水瓶。

台隆日本津輕手作櫻流冷茶杯／190ml售價700元、290ml售價850元。圖／台隆提供
台隆日本津輕手作櫻流冷茶杯／190ml售價700元、290ml售價850元。圖／台隆提供
台隆毛穴撫子小蘇打卸妝凝露櫻花限定組／490元。圖／台隆提供
台隆毛穴撫子小蘇打卸妝凝露櫻花限定組／490元。圖／台隆提供
HOLA精選花色寢具系列／單件特價399元起。圖／HOLA提供
HOLA精選花色寢具系列／單件特價399元起。圖／HOLA提供
HOLA精選天絲床包兩用被組雙人／排隊價2,980元再贈天絲對枕乙組。圖／HOLA提供
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櫻花 日本 餐具

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