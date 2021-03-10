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時尚科技宅新選擇 Razer Anzu智能眼鏡護眼還能播音樂

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Razer Anzu智能眼鏡，建議售價6,390元，即日起於Razer.com發售 ; Razer授權經銷商預計2021年4月中下旬販售。圖／Razer提供
Razer Anzu智能眼鏡，建議售價6,390元，即日起於Razer.com發售 ; Razer授權經銷商預計2021年4月中下旬販售。圖／Razer提供

近年出現最有意思的產品，智慧藍牙眼鏡肯定名列其中之一，這次就連電競潮流品牌Razer也下場參一腳！宣布推出首款Razer Anzu智能眼鏡，結合藍光眼鏡、抗UV功能、通話、音樂娛樂，更支援語音助理控制，讓使用者輕鬆兼顧科技功能與時尚造型。

疫情讓許多人在家工作的時間變長了，僅重48克的Razer Anzu集結35%濾藍光鏡片、99% UVA/UVB保護的偏光太陽眼鏡、觸控功能及開放式語音設計於一身，提供時尚的方框及圓框設計、每款鏡框均有2個尺寸可選擇，眼鏡的人體工學設計讓配戴更舒適，還具有防水IPX4等級避免意外潑灑，讓使用者一次滿足眼睛保護、行動通訊及數位娛樂功能，大幅升級在家工作體驗，戶外活動時也能展現獨特的個人風格。

Razer Anzu具備60毫秒低延遲5.1藍牙連線能力，提供流暢不間斷的音效，Anzu鏡框內建開放式音訊和隱藏式全向麥克風，便於使用者可隨時隨地以免持功能進行通話，聲音就像在耳朵邊說話一樣。單次充電可提供超過5小時的續航力，收合鏡架便會自動關機以節省電源，最長可維持近2星期的待機狀態。

操作上，使用者可透過Anzu側面鏡框的觸控介面切換、播放或暫停播放媒體，管理電話會議及啟動智慧型手機的語音助理功能。支援Android及iOS雙平台App，透過專屬App即可調校EQ設定、延遲設定，電池狀態和軟體更新。

Razer Anzu智能眼鏡，結合藍光眼鏡、抗UV功能、通話、音樂娛樂，更支援語音助理控制，幫助升級在家工作體驗。圖／Razer提供
Razer Anzu智能眼鏡，結合藍光眼鏡、抗UV功能、通話、音樂娛樂，更支援語音助理控制，幫助升級在家工作體驗。圖／Razer提供
於戶外活動時，換上眼鏡套裝隨附的偏光太陽眼鏡鏡片可阻擋99%的UVA/UVB，保護眼睛。圖／Razer提供
於戶外活動時，換上眼鏡套裝隨附的偏光太陽眼鏡鏡片可阻擋99%的UVA/UVB，保護眼睛。圖／Razer提供

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