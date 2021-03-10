時尚科技宅新選擇 Razer Anzu智能眼鏡護眼還能播音樂

近年出現最有意思的產品，智慧藍牙眼鏡肯定名列其中之一，這次就連電競潮流品牌Razer也下場參一腳！宣布推出首款Razer Anzu智能眼鏡，結合藍光眼鏡、抗UV功能、通話、音樂娛樂，更支援語音助理控制，讓使用者輕鬆兼顧科技功能與時尚造型。

疫情讓許多人在家工作的時間變長了，僅重48克的Razer Anzu集結35%濾藍光鏡片、99% UVA/UVB保護的偏光太陽眼鏡、觸控功能及開放式語音設計於一身，提供時尚的方框及圓框設計、每款鏡框均有2個尺寸可選擇，眼鏡的人體工學設計讓配戴更舒適，還具有防水IPX4等級避免意外潑灑，讓使用者一次滿足眼睛保護、行動通訊及數位娛樂功能，大幅升級在家工作體驗，戶外活動時也能展現獨特的個人風格。

Razer Anzu具備60毫秒低延遲5.1藍牙連線能力，提供流暢不間斷的音效，Anzu鏡框內建開放式音訊和隱藏式全向麥克風，便於使用者可隨時隨地以免持功能進行通話，聲音就像在耳朵邊說話一樣。單次充電可提供超過5小時的續航力，收合鏡架便會自動關機以節省電源，最長可維持近2星期的待機狀態。