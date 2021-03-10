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搭配愛心鉚釘 超好裝的YSL迷你束口包新色上市！
幾年前Saint Laurent曾推出一款把Teddy水桶束口包縮小的手機包，小巧可愛又方便。今年春夏迷你包款熱潮持續延燒，Saint Laurent除了推出新的翻蓋WOC之外，新色調的迷你束口包也非常討喜。
Saint Laurent去年打造了一款迷你的Pouch小羊皮束口包，以簡約的燙金Logo裝飾外型配上金屬鍊背帶呈現優雅低調帶點輕奢華的氣質。今年夏季更增添了多種顏色，像是海軍藍、紅色、芥末黃。抽繩束口包設計使用上更方便，而且9 X 19CM的尺寸其實也算能裝。除了單肩背、斜跨背之外，拎在手上也ok。
其中紅色款的包身上還可以看到布滿了金屬愛心鉚釘裝飾，可愛中帶點個性風，比起單色皮革款更增添俏皮態度。
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