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情侶必修！威士忌甜點搭 白色情人節同時滿足他和她

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
在舒服自在的「穩定期」中創造浪漫——百富14年加勒比海蘭姆桶＋ 70%手工生巧克力。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
在舒服自在的「穩定期」中創造浪漫——百富14年加勒比海蘭姆桶＋ 70%手工生巧克力。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

白色情人節即將到來，如何同時滿足他和她？用「他」的威士忌，搭配「她」的甜點，以一杯威士忌再搭一口甜，是情侶必修的浪漫微醉心法。

友達以上、戀人未滿的小倆口，想讓曖昧不明的關係浮出水面，白色情人節就是最好時機，這一瓶帶有浪漫緋紅色澤的「格蘭菲迪12年天使雪莉單一麥芽威士忌」將成為最佳調情劑，深邃甜美的雪莉風味配上濃醇回甘的苦甜巧克力蛋糕，碰撞出的味蕾火花能媲美曖昧期戀人之間的臉紅心跳與緊張感，如同被天使吻過一般興奮動人，絕對是兩人確認關係的最佳組合。

熱戀中的情侶無論做什麼都是甜蜜，洋溢在這段戀愛關係中的高光時刻的戀人們，更是充滿了對於驚喜的渴望，只要有活潑淘氣的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，便能激發無限創意靈感，帶你走出不一樣的威士忌喝法，搭配色彩繽紛、口味多樣的馬卡龍，每一口的交織都能創造出其不意的驚喜，大大滿足熱戀中情侶無時無刻期盼的火花。

進入穩定期情侶們開始習慣自在的相處與默契，有時因為太了解彼此，生活中似乎少了一絲悸動與情趣，若擔心感情失溫不如趕緊加溫，就讓成熟穩重的「百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌」化身為時光機，帶你們穿梭回到記憶中的戀愛時刻。細緻柔軟70%手工生巧克力與熱帶水果風味威士忌的完美融合，有如為穩健的戀愛關係注入潤滑劑，在白色情人節這一天悉心品味屬於你們的浪漫。

每到情人節就會激起單身者們熊熊的戀愛慾，成雙入對的氛圍讓人忍不住想念有另一半的呵護，雖期待有一個懂你、愛你的親密之人，卻始終苦於對象開發，下個情人節不想再一個人嗎？現在馬上呼朋引伴號召單身朋友來開趴，帶著「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」與派對常客，外型繽紛、口味多變的「奶霜杯子蛋糕」為你做莊，別具凝聚魅力的格蘭8年，總能在人多之時將漂泊的獨立個體拉攏，要增加認識潛在對象的機會先來碰一杯！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「脫單期」拿出勇氣尋愛情——格蘭8年＋奶霜杯子蛋糕。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「脫單期」拿出勇氣尋愛情——格蘭8年＋奶霜杯子蛋糕。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
令人臉紅害羞、緊張不已的「曖昧期」——格蘭菲迪12年天使雪莉＋苦甜巧克力蛋糕。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
令人臉紅害羞、緊張不已的「曖昧期」——格蘭菲迪12年天使雪莉＋苦甜巧克力蛋糕。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
最是濃情蜜意的「熱戀期」——三隻猴子＋彩色馬卡龍。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
最是濃情蜜意的「熱戀期」——三隻猴子＋彩色馬卡龍。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

情人節 情侶 單身

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