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加送250元！哈根達斯「派對組」 維尼、米奇來開趴

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
「101忠狗」冰淇淋蛋糕，5吋1,780元、7吋2,180元。圖／Häagen-Dazs提供
「101忠狗」冰淇淋蛋糕，5吋1,780元、7吋2,180元。圖／Häagen-Dazs提供

造型華麗多變的Häagen-Dazs冰淇淋蛋糕，隨著春天的腳步，升級推出「迪士尼蜜糖派對組」，將米奇、米妮、維尼等明星的造型蛋糕，搭配上特殊插圖包裝、小吊旗等元素，為香甜的冰淇淋蛋糕營造出歡樂的童趣氛圍。另外還有「101忠狗」冰淇淋蛋糕首度登場。同時Häagen-Dazs也推出LINE好友送250元、蛋糕宅配免運費等限時優惠方案。

Häagen-Dazs此次所首度推出的「迪士尼蜜糖派對組」，選用米奇、米妮與維尼等經典角色擔任主角，以全新的造型搭配特製包裝，分別推出不同的派對組合。「維尼尋蜜派對組」的外盒為鵝黃色，盒身內側可看到維尼、跳跳虎與小豬共同在櫻花中玩樂的插畫。蛋糕不僅可見到維尼捧著蜂蜜罐的可愛模樣，切開後還可品嚐到芒果雪酪與草莓冰淇淋交織的雙層內餡，5吋1,880元、7吋2,380元。

至於「甜蜜米奇米妮派對組」，蛋糕本身選用淇淋巧酥搭配草莓冰淇淋，盒身外觀可見到米奇、米妮的頭像，內盒則有米奇與米妮一同在花叢漫步的身影，適合為情侶們在即將到來的白色情人節創造回憶，7吋2,380元、10吋2,880元。

延續現有的造型之餘，Häagen-Dazs本次也新推出「101忠狗」冰淇淋蛋糕，可以欣賞兩隻大麥町幼犬相互依偎的超萌造型，周圍還有狗狗腳印相互輝映，可品嚐香草、淇淋巧酥搭配的層次風味，5吋1,780元、7吋2,180元。同時去年所推出的「玩具總動員摩天輪」，今年也更換造型，共可見到胡迪、巴斯光年等7位角色，7吋2,480元。

即日起至4月6日期間，Häagen-Dazs會員綁定LINE好友，即享購買任一蛋糕送250元現金抵用券，此外，搭配北中南蛋糕宅配擴大服務（部分地區除外），凡於4月6日前至線上蛋糕店鋪下單，即享不限金額免運費。

維尼尋蜜派對組，5吋1,880元、7吋2,380元。圖／Häagen-Dazs提供
維尼尋蜜派對組，5吋1,880元、7吋2,380元。圖／Häagen-Dazs提供
甜蜜米奇米妮派對組，7吋2,380元、10吋2,880元。圖／Häagen-Dazs提供
甜蜜米奇米妮派對組，7吋2,380元、10吋2,880元。圖／Häagen-Dazs提供

冰淇淋 派對

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