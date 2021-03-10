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在雪山上也要美美的！Miu Miu把打扮變成一件實際的事
在巴黎時裝周的尾聲，Miu Miu發表了2021秋冬系列。這次設計師Miuccia Prada帶著大家抵達位於北義多洛米蒂山脈（Dolomites Alps）之心的科爾蒂納丹佩佐（Cortina d’Ampezzo），模特兒在一片白茫茫的雪地與山峰之間，呈現最新一季的作品。這些單品們結合實穿機能性與設計感，傳達出「將幻想變成現實」的創意主軸，美麗的外景也像是將內心壓抑已久的旅遊魂喚起，讓暫時無法出國的大家可以盡情透過這場秀去編織未來的美好旅遊藍圖。
這些在雪地裡呈現的時裝作品挑戰認知及思維，結合不同意圖，融合夢想與現實，打造多重角色，猶如每位女性內心多重變化的身份。可以見到許多跳脫邏輯的設計，像是運動風機能材質卻搭配泳衣剪裁、連身褲與滑雪頭盔和面罩居然用針織製成，展現出經歷過去一整年動盪不安的大眾養成以居家風格出門的自在心理。鋪棉、羽絨外套的壓紋保留Miu Miu可愛甜美風格，真絲綢緞洋裝及蕾絲元素勾勒出精緻與親密感，並結合鉚釘鑲鑽細節增添衝突對比，誰會想到在雪山裡也能嘗試這樣子的小洋裝、禮服穿搭？
人造皮草提包、靴款溫暖俏皮，配有Miu Miu字樣點綴的手套，以及外套上的星星圖樣，也注入了一點率性街頭風格。整個系列將實用物品與經至美好理念相互結合，讓「實用性的夢想」所代表的和諧態度可以被更輕鬆地實踐在日常生活中。
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