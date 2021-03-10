升級「凍結洗淨2.0」 日立冷氣抑菌、防黴還可語音控制

想要隨時隨地享受好空氣，室內空氣品質是不可忽視的重要課題。連續12年銷售第一的日立冷氣發表搭載全新「凍結洗淨2.0」科技及日本製壓縮機的空調家用尊榮系列新機，不僅空氣潔淨力再進化，更全面升級銅管防黴防腐蝕科技、防霉貫流風扇，與日立清淨型除濕機、日本原裝空氣清淨機、埋入清淨型除濕機、清淨型全熱交換器共同建構日立空氣淨化網，使用體驗更加清淨舒適，呼吸更健康。

空調產品在使用的過程中，機體內會累積髒污與黴菌。看準傳統冷氣清潔不易的痛點，日立冷氣再升級新一代「凍結洗淨2.0」科技，除洗淨熱交換器外，於熱風乾燥行程中加熱熱交換器，使機體內部加速乾燥、抑菌，經日本北里測試報告抑菌效果可達99.9%；銅管防黴防腐蝕科技經SGS防黴試驗效果接近100%；防霉貫流風扇可抑制黴菌生長並減少風扇髒污，多重清淨設計守護室內空氣品質，機體保持潔淨可長期保持高效運轉，搭配日本日立PAM制御科技與體感舒適科技，精準控制減少耗電量，讓冷氣乾淨又省電。

日立冷氣也看準智慧家庭趨勢，空調尊榮系列、清淨型除濕機與清淨型全熱交換器標配雲端操控功能，專屬「雲端智慧控」App功能強大，可連接多款日立空調產品，根據個人需求智慧排程自動啟動或關閉。尊榮系列更支援Google智慧音箱語音控制，還能與家用AQI感測器（偵測溫度、濕度、二氧化碳、揮發性有機物）連動控制，隨時隨地常保家中空氣好品質，守護消費者呼吸清新好空氣。