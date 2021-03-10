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升級「凍結洗淨2.0」 日立冷氣抑菌、防黴還可語音控制

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣升級「凍結洗淨2.0」，潔淨再升級，抑菌效果可達99.9%。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣升級「凍結洗淨2.0」，潔淨再升級，抑菌效果可達99.9%。記者沈昱嘉／攝影

想要隨時隨地享受好空氣，室內空氣品質是不可忽視的重要課題。連續12年銷售第一的日立冷氣發表搭載全新「凍結洗淨2.0」科技及日本製壓縮機的空調家用尊榮系列新機，不僅空氣潔淨力再進化，更全面升級銅管防黴防腐蝕科技、防霉貫流風扇，與日立清淨型除濕機、日本原裝空氣清淨機、埋入清淨型除濕機、清淨型全熱交換器共同建構日立空氣淨化網，使用體驗更加清淨舒適，呼吸更健康。

空調產品在使用的過程中，機體內會累積髒污與黴菌。看準傳統冷氣清潔不易的痛點，日立冷氣再升級新一代「凍結洗淨2.0」科技，除洗淨熱交換器外，於熱風乾燥行程中加熱熱交換器，使機體內部加速乾燥、抑菌，經日本北里測試報告抑菌效果可達99.9%；銅管防黴防腐蝕科技經SGS防黴試驗效果接近100%；防霉貫流風扇可抑制黴菌生長並減少風扇髒污，多重清淨設計守護室內空氣品質，機體保持潔淨可長期保持高效運轉，搭配日本日立PAM制御科技與體感舒適科技，精準控制減少耗電量，讓冷氣乾淨又省電。

日立冷氣也看準智慧家庭趨勢，空調尊榮系列、清淨型除濕機與清淨型全熱交換器標配雲端操控功能，專屬「雲端智慧控」App功能強大，可連接多款日立空調產品，根據個人需求智慧排程自動啟動或關閉。尊榮系列更支援Google智慧音箱語音控制，還能與家用AQI感測器（偵測溫度、濕度、二氧化碳、揮發性有機物）連動控制，隨時隨地常保家中空氣好品質，守護消費者呼吸清新好空氣。

日立冷氣深耕台灣，帶來高品質的空調產品，使國人「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」，受到消費者長期支持與肯定。GfK台灣家用冷氣零售銷量調查連續12年第一、連續19年最高榮譽白金獎、連續32年理想品牌第一名，注重空調的每個環節，高品質備受肯定。即日起至4月30日止，凡購買日立冷氣變頻式、分離式乙組或窗型冷氣乙台，就享世界名牌好禮6選1優惠，配合政府貨物稅減免政策最高再省2,000元。

「雲端智慧控」App可串連多款日立空調產品建構日立空氣淨化網，支援Google智慧音箱語音操控，還可與家用AQI感測器連動控制。記者沈昱嘉／攝影
「雲端智慧控」App可串連多款日立空調產品建構日立空氣淨化網，支援Google智慧音箱語音操控，還可與家用AQI感測器連動控制。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣集結9大科技技術，讓使用者「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣集結9大科技技術，讓使用者「享受幸福溫度，呼吸最好空氣」。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣與清淨型除濕機、空氣清淨機、清淨型全熱交換器共同建構日立空氣淨化網，使用體驗更加清淨舒適，呼吸更健康。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣與清淨型除濕機、空氣清淨機、清淨型全熱交換器共同建構日立空氣淨化網，使用體驗更加清淨舒適，呼吸更健康。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣社長菊地正幸（右二）、總經理羅淮正（左二）共同發表搭載全新「凍結洗淨2.0」科技的空調家用尊榮系列新機。記者沈昱嘉／攝影
日立冷氣社長菊地正幸（右二）、總經理羅淮正（左二）共同發表搭載全新「凍結洗淨2.0」科技的空調家用尊榮系列新機。記者沈昱嘉／攝影

日本 除濕機

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