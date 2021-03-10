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3/21壽星注意！快來抽「瑞穗天合」免費住宿券

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
瑞穗天合舉辦321壽星召集令，可抽親子溫馨家庭房免費住。圖／天成飯店集團提供
瑞穗天合舉辦321壽星召集令，可抽親子溫馨家庭房免費住。圖／天成飯店集團提供

天成飯店集團旗艦品牌「瑞穗天合國際觀光酒店」即將滿兩周年，業者推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，平日雙人房一泊二食9,400元起，入住再抽周年慶紅包1+1，最大獎為價值約7萬元的獨棟Villa「格蘭雅緻別墅平旺日住宿券」。

此住房專案即日起開始接受預訂，適用於2021年3月15日至4月30日入住（清明連假不適用）；凡同房任一旅客身分證字號包含0、3、2、1任兩碼，即可享有此住房專案優惠價格，並可加碼抽周年慶紅包1+1。

「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」活動，採現抽現開獎，為入住旅客帶來驚喜樂趣，周年慶大紅包將同時抽出兩個獎項，其一是瑞穗天合各項好禮，包括悅椿Spa、KTV歡唱、波士頓龍蝦、下午茶等，以及城堡、莊園、親子別墅、格蘭別墅等四種房型平旺日免費住宿券。另一個獎項，則包含天成飯店集團旗下飯店住宿券與餐券，其中最大獎為台北花園大酒店精緻客房平假日住宿券，雙人入住價值9,000元+10%。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，瑞穗天合國際觀光酒店2019年3月21日開幕以來就獲得消費者的關注，2019、2020年蟬聯知名線上旅遊平台舉辦的「全台最美飯店」殊榮，2020年更在星級旅館評鑑中獲交通部觀光局頒發「卓越五星飯店」標章。為感謝粉絲支持，除了回饋優惠價，更以紅包1+1的方式邀請旅客一同慶生，於入住現場享受拆開禮物的驚喜快感。

此外，瑞穗天合也在社群網站舉辦「321壽星召集令」活動，凡與酒店同為3月21日出生的壽星，即可在酒店Facebook指定貼文留言「#瑞穗天合HBD 我的城堡慶生之旅！」，將抽出2名幸運壽星，於3月21日生日當天免費入住親子溫馨家庭房，價值52,000元+10%。電話：02-8978-6688或可至粉絲專頁查詢。

瑞穗天合兩周年，推出住房優惠及大紅包。圖／天成飯店集團提供
瑞穗天合兩周年，推出住房優惠及大紅包。圖／天成飯店集團提供

紅包 周年慶 酒店

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