快訊

評／「線上立破」的績效目標，是打擊犯罪還是製造犯罪？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

閃到要閉眼！CORUM億萬富豪神秘陀飛輪鑽表 超越奢華

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
CORUM 億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表，全世界限量一只，3,465萬元。圖 / CORUM提供。
CORUM 億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表，全世界限量一只，3,465萬元。圖 / CORUM提供。

2021年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）即將在四月初於「雲端」線上開展，參展的30多個品牌也在近日陸續釋出新品訊息，例如崑崙（CORUM）便推出一只「億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表」。

崑崙的Romvlvs系列腕表設計出於1966年的一次無心之過，當時由於供應商疏失未於表款加裝時標，此舉或將導致發表延遲，品牌創辦人René Bannwart遂決定直接將羅馬數字時標刻於表圈，因而塑造出帶有羅馬神殿般的建築意念。想看到過往的古董款式？且將Romvlvs與CORUM當成連集的關鍵字，便能搜尋到不少過往表款，仿若重返時光隧道。

新款的「億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表」大膽將機芯鏤空，44毫米的白金表殼上，表殼與鍊帶共鑲滿154枚VVS等級的長方形切割鑽石，加上搭配的CO.374手上鍊神秘陀飛輪機芯，具備近四日的90小時動力儲存，通透、神秘、奢華而長效。

表圈上的羅馬數字時標，再運用漸層色彩的藍寶石、沙弗萊石與電氣石，在藍、綠之間，變化莫測，訂價約3,465萬元。豪宅信義區比比皆是，但這枚崑崙鑽表就全世界一只，奢華？就是不與人相似。

平常雖然較少珠寶表款式，另有海軍上將珠寶女表。圖 / CORUM提供。
平常雖然較少珠寶表款式，另有海軍上將珠寶女表。圖 / CORUM提供。
喜愛鏤空設計？CORUM海軍上將另有AC-One 45 Openwork陀飛輪腕表，滿足喜愛鏤空、複雜功能的兩種需求。圖 / CORUM提供。
喜愛鏤空設計？CORUM海軍上將另有AC-One 45 Openwork陀飛輪腕表，滿足喜愛鏤空、複雜功能的兩種需求。圖 / CORUM提供。
具備近四日、90小時動力儲存的CO.374手上鍊神秘陀飛輪機芯，機芯設計並結合品牌的鑰匙造型。圖 / CORUM提供。
具備近四日、90小時動力儲存的CO.374手上鍊神秘陀飛輪機芯，機芯設計並結合品牌的鑰匙造型。圖 / CORUM提供。

羅馬 品牌 鑽石

延伸閱讀

為女性量身打造！TISSOT、VICTORINOX腕表呼應多變樣貌

英倫休旅DBX需求強勁　Aston Martin今年產量翻倍！

上火星！RICHARD MILLE加碼激推「菲董」Pharrell Williams二代水晶陀飛輪 X有態度

神話與飛輪？220年前高級鐘表的創世紀

相關新聞

KKday祭出99元夢想包 未來帛琉首航團免費名額大方抽

跨境旅遊即將邁出一大步。深度旅遊電商平台KKday為帛琉旅遊泡泡預熱暖身，並聯合旗下伴手禮品牌KKgift回饋廣大消費者...

升級「凍結洗淨2.0」 日立冷氣抑菌、防黴還可語音控制

想要隨時隨地享受好空氣，室內空氣品質是不可忽視的重要課題。連續12年銷售第一的日立冷氣發表搭載全新「凍結洗淨2.0」科技...

3/21壽星注意！快來抽「瑞穗天合」免費住宿券

天成飯店集團旗艦品牌「瑞穗天合國際觀光酒店」即將滿兩周年，業者推出「周年慶禮上加禮大紅包抽Villa」住房專案，平日雙人...

閃到要閉眼！CORUM億萬富豪神秘陀飛輪鑽表 超越奢華

2021年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）即將在四月初於「雲端」線上開展，參展的30多個品牌也在近日...

挺果農、鳳梨變身！創意飲品、搭牛肉麵，配香蕉變甜點

「挺果農、吃鳳梨」話題不斷延燒，繼飯店、餐廳大推鳳梨餐飲後，連鎖飲品大苑子也推出鳳梨系新品「旺來翡翠」、「芭梨戀人」，以...

穿不舒服的鞋像交到爛男友！曾之喬教你怎麼挑選命定款

時尚鞋履品牌Jimmy Choo發表春夏系列，邀請到和品牌很有緣份的曾之喬（喬喬）出席展示全新鞋款。自曝人生中第一雙精品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。