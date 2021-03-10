閃到要閉眼！CORUM億萬富豪神秘陀飛輪鑽表 超越奢華

2021年的鐘表與奇蹟展（Watches & Wonders）即將在四月初於「雲端」線上開展，參展的30多個品牌也在近日陸續釋出新品訊息，例如崑崙（CORUM）便推出一只「億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表」。

崑崙的Romvlvs系列腕表設計出於1966年的一次無心之過，當時由於供應商疏失未於表款加裝時標，此舉或將導致發表延遲，品牌創辦人René Bannwart遂決定直接將羅馬數字時標刻於表圈，因而塑造出帶有羅馬神殿般的建築意念。想看到過往的古董款式？且將Romvlvs與CORUM當成連集的關鍵字，便能搜尋到不少過往表款，仿若重返時光隧道。

新款的「億萬富豪神秘陀飛輪（Romvlvs 44 Billionaire Tourbillon）鑽表」大膽將機芯鏤空，44毫米的白金表殼上，表殼與鍊帶共鑲滿154枚VVS等級的長方形切割鑽石，加上搭配的CO.374手上鍊神秘陀飛輪機芯，具備近四日的90小時動力儲存，通透、神秘、奢華而長效。