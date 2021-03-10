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金酒創立近70年 首款千元以下陳高上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
金酒公司創立超過一甲子，首度推出千元以下陳高酒款——戰酒黑金龍特窖陳高。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金酒公司創立超過一甲子，首度推出千元以下陳高酒款——戰酒黑金龍特窖陳高。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門酒廠自1952年成立至今69年以來，所推出的陳年高粱酒款，一瓶動輒就要上千元以上；這次金門酒廠與味丹企業聯手推出戰酒黑金龍特窖陳高，單瓶售價750元，是金酒史上首款售價在千元以下的陳高，希望讓消費者可以完全不用考慮口袋深度，一瓶接一瓶地享受陳年高粱的美好。

金酒公司這次重磅出擊，由首席調酒師王偲名與首席品酒師呂宜儒聯手，選用金門高粱酒之王——黑金剛陳高生產基地金城廠（老廠）中，窖藏三年以上的酒基為主體，再調和坑道中窖藏5至10年酒齡的黑金剛，來完美平衡酒體；不論香氣、口感與風味，都不同於一般玻璃瓶中陳化的酒款，不少試飲過的愛酒老饕回饋說，戰酒黑金龍特窖陳高有81年白金龍以及老黑金剛風味，入口醇順又不失勁道。

金酒公司總經理楊駕人表示，金門高粱酒是台灣的國酒，而陳高的好，一定要讓大家都知道，才會推出這款超高CP值的特窖陳高產品。金酒首席調酒師王偲名與首席品酒師呂宜儒也興奮地表示：「我們團隊經過繁複測試與感官鑑定後，發現酒精度49.9度最能體現陳高的厚度和香氣，是最適入喉的酒度，入口甘美醇順，絕對讓人想要一杯接一杯。」

金門具有特殊花崗岩坑道，又有自然純淨的海島氣候，孕育出獨特的釀酒與陳酒環境，酒體成份在長年自然融和醇化後，賦予陳年金門高粱酒細膩優雅的醬香、烏梅香等陳年風味。戰酒黑金龍特窖陳高除了有奔放的花果香，以及陳高的醇順外，更兼具高酒精度飽滿、厚實的口感，入口即可感受多層次的陳高風味，尾韻綿長，回味無窮。

戰酒黑金龍特窖陳高即日起在菸酒專賣店陸續上架。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

戰酒黑金龍特窖陳高，建議零售價750元（實際價格依各通路為準）。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
戰酒黑金龍特窖陳高，建議零售價750元（實際價格依各通路為準）。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金酒首席品酒師呂宜儒指出，戰酒黑金龍特窖陳高具有優雅的醬陳香、烏梅與花果香。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
金酒首席品酒師呂宜儒指出，戰酒黑金龍特窖陳高具有優雅的醬陳香、烏梅與花果香。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
味丹協理林忠勝、味丹執行顧問許慶珍、味丹執行董事楊坤洲、 金酒總經理楊駕人、金酒首席品酒師呂宜儒、金酒業務經理李增鑫（左至右）。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
味丹協理林忠勝、味丹執行顧問許慶珍、味丹執行董事楊坤洲、 金酒總經理楊駕人、金酒首席品酒師呂宜儒、金酒業務經理李增鑫（左至右）。 圖／味丹提供。 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

金門 酒精

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