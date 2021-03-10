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挺果農、鳳梨變身！創意飲品、搭牛肉麵，配香蕉變甜點
「挺果農、吃鳳梨」話題不斷延燒，繼飯店、餐廳大推鳳梨餐飲後，連鎖飲品大苑子也推出鳳梨系新品「旺來翡翠」、「芭梨戀人」，以及鳳梨原果、裁切鳳梨販售，業者預估今年將使用300噸鳳梨，用實際行動支持台灣農業。
大苑子推出的「旺來翡翠」，以翡翠的清爽回甘帶出金鑽鳳梨的微酸微甜；浪漫的「芭梨戀人」則是以甘甜的珍珠芭樂加入金鑽鳳梨，層次多變且口感豐富。大苑子表示，一直以來都是採用屏東高樹的台農17號金鑽鳳梨，又稱春蜜鳳梨，產期3至5月，果實大、肉質軟、甜度高且酸味低，打成果汁或新鮮現吃都很適合，因此，店內也有新鮮現切鳳梨販售。
臺北牛肉麵節五屆冠軍得主洪金龍，也以實際行動挺鳯梨農，率先採買100箱屏東金鑽17號鳳梨，並端出全新研發的「鳳梨牛肉麵」，即起到洪師父牛肉麵門市品嘗鳳梨牛肉麵，加贈鳳梨一顆、送完為止。洪金龍表示，鳳梨酵素可軟化肉質、襯托肉香，淡淡果酸吃來清新爽口；經熱轉化處理後的鳳梨，還會釋出完全不同的甜度與滋味。
鳳梨也能變身創意伴手禮。藝人黃子佼最近代言一款「蕉流香蕉鳳梨酥」，從商品名、用料、到配色（鮮黃），都和黃子佼有「蕉」集，他笑說，「自小因為名字發音，常被同學笑是黃香蕉，萬萬沒想到真的與香蕉結緣了」。原北蕉香氣濃郁、甜度適中，口感綿密且果肉厚實，經慢火烘乾，肉質細緻，加上每10斤鳳梨熬成1斤的鳳梨餡，每一口都吃得出香蕉與鳳梨交織的獨特果香，即日起在IQUEEN愛女人購物網獨家販售。
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