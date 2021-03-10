穿不舒服的鞋像交到爛男友！曾之喬教你怎麼挑選命定款

時尚鞋履品牌Jimmy Choo發表春夏系列，邀請到和品牌很有緣份的曾之喬（喬喬）出席展示全新鞋款。自曝人生中第一雙精品鞋就是Jimmy Choo的喬喬，除了分享自己選鞋最在意的點，還給了許多男性送禮的建議，句句中肯，實在非常值得參考！

喬喬透露，幾年前第一次參加米蘭時裝周時，在Jimmy Choo的靜態展演現場遇到品牌CEO，當時自認是「時尚菜鳥」的她很老實地告知對方自己對品牌不是太過了解，沒想到對方很熱情友善地幫她介紹、講解設計，讓她覺得時尚圈的人不是想像中的那麼有距離感。

經常在IG分享日常造型的喬喬，把穿搭看成是一種「自我介紹」，她也認為把自身個性融入造型呈現出來是特別有趣的事情。談到買鞋，她表示一定要試穿，而且試穿時要照全身鏡，「要觀察整個身形、氣質、氣場，還有它和當下穿的服裝、常穿的服裝甚至是未來想挑戰的服裝風格的搭配性，都要一起考慮進去。」另外就是要「舒服」，對她來說，穿了一雙讓腳不舒服的鞋子就跟交到爛男友一樣，「特別是如果你買的是單價高的鞋，如果不舒服，但又會因為價錢捨不得丟，就跟一段『剪不斷理還亂』的關係很像。」

看來喬喬很有一套選鞋的堅持，自認不是衝動購物類型的她被問到有沒有收過老公辰亦儒送的鞋子？馬上呼籲男性「千萬不要亂送禮物亂給驚喜！因為你們永遠不知道我們真正喜歡的是什麼。」她認為男性與其自己精心準備，還不如詢問另一半的閨密意見，「而且要是有美感、懂穿搭的閨密喔！」