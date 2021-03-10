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穿不舒服的鞋像交到爛男友！曾之喬教你怎麼挑選命定款

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影

時尚鞋履品牌Jimmy Choo發表春夏系列，邀請到和品牌很有緣份的曾之喬（喬喬）出席展示全新鞋款。自曝人生中第一雙精品鞋就是Jimmy Choo的喬喬，除了分享自己選鞋最在意的點，還給了許多男性送禮的建議，句句中肯，實在非常值得參考！

喬喬透露，幾年前第一次參加米蘭時裝周時，在Jimmy Choo的靜態展演現場遇到品牌CEO，當時自認是「時尚菜鳥」的她很老實地告知對方自己對品牌不是太過了解，沒想到對方很熱情友善地幫她介紹、講解設計，讓她覺得時尚圈的人不是想像中的那麼有距離感。

經常在IG分享日常造型的喬喬，把穿搭看成是一種「自我介紹」，她也認為把自身個性融入造型呈現出來是特別有趣的事情。談到買鞋，她表示一定要試穿，而且試穿時要照全身鏡，「要觀察整個身形、氣質、氣場，還有它和當下穿的服裝、常穿的服裝甚至是未來想挑戰的服裝風格的搭配性，都要一起考慮進去。」另外就是要「舒服」，對她來說，穿了一雙讓腳不舒服的鞋子就跟交到爛男友一樣，「特別是如果你買的是單價高的鞋，如果不舒服，但又會因為價錢捨不得丟，就跟一段『剪不斷理還亂』的關係很像。」

看來喬喬很有一套選鞋的堅持，自認不是衝動購物類型的她被問到有沒有收過老公辰亦儒送的鞋子？馬上呼籲男性「千萬不要亂送禮物亂給驚喜！因為你們永遠不知道我們真正喜歡的是什麼。」她認為男性與其自己精心準備，還不如詢問另一半的閨密意見，「而且要是有美感、懂穿搭的閨密喔！」

Jimmy Choo春夏系列以90年代時尚風格為靈感，並在簡約、修長的線條中加入了個性、奢華細節。像是曾之喬在活動上穿的珍珠高跟鞋，每雙鞋用了160顆大小不同的珍珠點綴，尺寸不同的珍珠增添了層次美感。而率性俐落的穆勒跟鞋也有多種新設計元素，像是鰻魚皮或拉菲草材質、鉚釘豹紋、鑽飾鍊帶等等，都讓足部的裝飾性更強烈、更吸睛。而包款部分，人氣商品PEGASIS包也打造了迷你款，包身兩旁還以星星裝飾，俏麗年輕。手拿包也以鑽飾呈現細膩的奢華感。

BRESLIN拉菲草穆勒鞋，29,800元。圖／Jimmy Choo提供
BRESLIN拉菲草穆勒鞋，29,800元。圖／Jimmy Choo提供
BING珍珠鑽飾穆勒鞋，43,800元。圖／Jimmy Choo提供
BING珍珠鑽飾穆勒鞋，43,800元。圖／Jimmy Choo提供
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
ROS豹紋鉚釘穆勒鞋，34,800元。圖／Jimmy Choo提供
ROS豹紋鉚釘穆勒鞋，34,800元。圖／Jimmy Choo提供
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者吳曉涵／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者吳曉涵／攝影
鰻魚皮革穆勒鞋。圖／Jimmy Choo提供
鰻魚皮革穆勒鞋。圖／Jimmy Choo提供
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
曾之喬出席Jimmy Choo春夏發表會。記者曾原信／攝影
人氣商品PEGASIS包也打造了迷你款，包身兩旁還以星星裝飾，俏麗年輕。圖／Jimmy Choo提供
人氣商品PEGASIS包也打造了迷你款，包身兩旁還以星星裝飾，俏麗年輕。圖／Jimmy Choo提供
MAISEL珍珠高跟涼鞋，79,800元。圖／Jimmy Choo提供
MAISEL珍珠高跟涼鞋，79,800元。圖／Jimmy Choo提供

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