從頭到唇的全方位保護！Aesop推3新品 提升生活儀式感

來自澳洲的Aesop，已成為文青們保養的指標品牌，對於推出商品非常謹慎，久久才會推出新品，近期就一口氣推出3款新品，全以消費者的需求出發，不以商業的需求而去追尋，吸引Aesop粉絲們快去手刀購入搶購。

Aesop為滋養秀髮有了新的突破「撫躁順髮精華」，利用植物配方來安撫毛躁秀髮與乾燥打結的髮絲。添加萃取精油苦橙、佛手柑、廣藿香與茉莉花，散發清新的柑橘花香調氣息，質地輕盈不粘膩，也不會因此造成使用後秀髮扁塌的問題。

依據頭髮長度及頭髮密度，使用量可以斟酌按壓2至5下於掌心，將頭髮吹至半乾後使用，能讓頭髮擁有自然柔順的效果。

含有萊姆、佛手柑、丁香、水解燕麥與泛醇的新品「造型凝露」，啟發自 Aesop 過去受喜愛的野萊姆髮膠，可替代傳統型的定型髮膠，使用起來不乾硬、有自然感，味道還很療癒。不含化學物質、不殘留累積在頭皮上，並能滋養頭髮，一舉兩得帶給髮絲高度定型、充滿光澤而濕髮的視覺效果。

過去玫瑰籽護唇膏深受粉絲們喜愛，新推出「雪松橙香護唇膏」。Aesop創新總監凱特．福布斯（Dr. Kate Forbes）表示，因為希望推出一款啞光霧面的唇部保養，經過無數次的試驗之下，誕生雪松橙香護唇膏。