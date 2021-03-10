年度大調查！勞力士穩坐王位 Swatch Group成集團先鋒

買手表，最多人想知道的是：誰才是表王？勞力士（ROLEX）去哪買？買哪只手表最保值？國際金融機構摩根史坦利（Morgan Stanley）與研究機構LuxConsult合作，發表一份針對2020年全瑞士鐘表品牌出口數據，結論顯示：勞力士（ROLEX）以單一品牌24.9%的市佔率強勢坐穩「表王」寶座，而斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）則以25.2%，領先歷峰集團（Richemont Group）的18.2%與LVMH Group的7.1%。

在這份日前公佈的統計中，單以品牌市佔率排序，順序分別為勞力士24.9%、歐米茄（OMEGA）8.8%、卡地亞手表6.7%、浪琴（Longines）6.2%與百達翡麗（Patek Philippe）的5.8%，值得一提的是，第六位與第七位的愛彼（Audemars Piguet）與RICHARD MILLE各為4.3%與2.5%，皆為獨立經營品牌，並無集團資源挹注，仍展現出強勢的品牌力。

根據報告指出，勞力士的營業額從50.5億瑞士法郎下降至44.2億瑞士法郎，下降約14%，但仍有市場近1/4、24.9%的強勢比重。此外Swatch Group雖擁有如寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）等高價品牌，但集團最為吃重的兩大主力則分別為歐米茄與浪琴，前者主打高價市場，市佔率約8.8%，是最接近勞力士的單一高價品牌，而後者的浪琴未稅均價約為1,300瑞士法郎（折合台幣約40,000元），在集團中定位為「高價（High）」級別。