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年度大調查！勞力士穩坐王位 Swatch Group成集團先鋒

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
浪琴表（Longines）中價位的定價策略，強勢挺進2020年市佔率Top 5，與老大哥歐米茄（OMEGA）成為集團中兩張王牌。圖 / 浪琴提供。
浪琴表（Longines）中價位的定價策略，強勢挺進2020年市佔率Top 5，與老大哥歐米茄（OMEGA）成為集團中兩張王牌。圖 / 浪琴提供。

買手表，最多人想知道的是：誰才是表王？勞力士（ROLEX）去哪買？買哪只手表最保值？國際金融機構摩根史坦利（Morgan Stanley）與研究機構LuxConsult合作，發表一份針對2020年全瑞士鐘表品牌出口數據，結論顯示：勞力士（ROLEX）以單一品牌24.9%的市佔率強勢坐穩「表王」寶座，而斯沃琪瑞表集團（Swatch Group）則以25.2%，領先歷峰集團（Richemont Group）的18.2%與LVMH Group的7.1%。

在這份日前公佈的統計中，單以品牌市佔率排序，順序分別為勞力士24.9%、歐米茄（OMEGA）8.8%、卡地亞手表6.7%、浪琴（Longines）6.2%與百達翡麗（Patek Philippe）的5.8%，值得一提的是，第六位與第七位的愛彼（Audemars Piguet）與RICHARD MILLE各為4.3%與2.5%，皆為獨立經營品牌，並無集團資源挹注，仍展現出強勢的品牌力。

根據報告指出，勞力士的營業額從50.5億瑞士法郎下降至44.2億瑞士法郎，下降約14%，但仍有市場近1/4、24.9%的強勢比重。此外Swatch Group雖擁有如寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain）等高價品牌，但集團最為吃重的兩大主力則分別為歐米茄與浪琴，前者主打高價市場，市佔率約8.8%，是最接近勞力士的單一高價品牌，而後者的浪琴未稅均價約為1,300瑞士法郎（折合台幣約40,000元），在集團中定位為「高價（High）」級別。

而在Swatch Group中同級別的雷達（RADO）則也有1.3%的市佔率，與同集團頂尖（Prestige）級別的寶璣（Breguet）、寶珀（Blancpain），強勢進駐Top 20品牌，中價位、高價位平均佈局的雙線定價策略，也讓Swatch Group在勞力士以外，成為全球最大鐘表集團。

大量使用同軸擒縱結構、並推行「大師天文台機芯」的歐米茄（OMEGA），根據統計擁有2020年8.8%的市佔率，成為Swatch Group的頭牌與金雞母。圖 / 歐米茄提供。
大量使用同軸擒縱結構、並推行「大師天文台機芯」的歐米茄（OMEGA），根據統計擁有2020年8.8%的市佔率，成為Swatch Group的頭牌與金雞母。圖 / 歐米茄提供。
根據最新國外調查，勞力士以單一品牌24.9%的市佔率，成為2020年最強勢品牌；圖為勞力士2020年推出的Oyster Perpetual Submariner潛水腕表。圖 / ROLEX提供。
根據最新國外調查，勞力士以單一品牌24.9%的市佔率，成為2020年最強勢品牌；圖為勞力士2020年推出的Oyster Perpetual Submariner潛水腕表。圖 / ROLEX提供。
百達翡麗在2020年推出、編號5303R-001的陀飛輪三問腕表，2020年時僅在日內瓦專賣店販售，並從2021年開始在全球販售。價格電洽。圖／百達翡麗提供
百達翡麗在2020年推出、編號5303R-001的陀飛輪三問腕表，2020年時僅在日內瓦專賣店販售，並從2021年開始在全球販售。價格電洽。圖／百達翡麗提供

品牌 勞力士 瑞士

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