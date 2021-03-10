LOEWE、MULBERRY糖果色彩迷你包款 帶來彩虹般好心情

夏天即將到來，如同糖果般繽紛的色彩，也為包款增添活潑視覺，LOEWE及MULBERRY分別推出超小型包款，以經典手袋的輪廓，拎出造型的潮流品味。

LOEWE以超級迷你的Nano成為Puzzle包款家族新成員，是除了大、小、迷你之外更顯可愛的尺寸；Puzzle來自創意總監Jonathan Anderson的手筆，已成LOEWE經典代表作，包身幾何輪廓由皮塊切割及縫線打造而成，表現品牌皮革和結構工藝，可肩背、斜背及手提，全新的Nano Puzzle材質為小牛皮，色彩包括棕褐色、黃色及淺藍色等，多種顏色選擇，並且是Puzzle家族中唯一搭配金屬鍊帶的尺寸。