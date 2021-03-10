深夜曝喜訊！鐵肺女王戴愛玲破自我 粉絲近距離聽歌互動大合唱

開工曝喜訊！鐵肺女王戴愛玲年後正式開工，除了商演春酒唱起來，更捎來粉絲期待的好消息。在粉專凌晨深夜時，驚喜發布了將舉辦戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會。這次也是突破自己開唱紀錄，將一連3個週末分別在北中南三地開唱！分別是5/22在高雄SPERO首唱、緊接5/29在台中Legacy、6/6最終場回到台北華山Legacy，門票將於3月20號中午12點於udn售票網正式開賣！

出道邁入第19年，戴愛玲去年終於圓夢在台北國際會議中心舉辦「愛戴」大型售票演唱會，門票不僅完售的票房保證，演出內容更是高規格，在舞臺、造型、嘉賓、歌單製作內容，全部都是以「小巨蛋」規模來打造，完美又高標的精彩演出，果然與現場3000名粉絲們譜出難忘的一夜，至今仍烙印在粉絲心中滿滿感動！紛紛敲碗希望下回不要再等那麼久，也希望能照顧到其他縣市的樂迷，這些感動與祝福戴愛玲都收藏在心中，也深深體會了，既然自己那麼愛唱歌、熱愛舞台，為什麼面對演唱會總要猶豫不決，反而更應該把握每次可以跟大家同樂分享音樂的時光，因此這回北中南三場專場，她毫不考慮點頭答應！不放過自己，立刻投入籌備，比照大型售票規模，連舞台都要求要有突破親近歌迷，就是要把演出做到最好。

挾帶著去年開唱好口碑，是助力也是另類壓力，製作會議前，戴愛玲還特別與經紀人、導演各自閉關一周，在面對面進行歌單比稿，就是希望激盪出新火花，呈現更不同以往的層面，要過彼此說服這關才會拍板定案，她興奮說：「去年才舉辦出道的第一次大型演唱會，當然唱不過癮！謝謝大家支持！一開工很幸運得知連開三場演唱會的消息！」本身家鄉在屏東的她，對於可以回到南部高雄開唱特別期待。自嘲「歌單」這一題最為燒腦，她形容「準備歌單一直是我最煩惱頭痛的，不會只是限制在唱自己的歌，曲目爆量這是肯定的，代表給大家滿滿誠意，真的會有不同的巧思，秘密都不能先說，大家趕快把我的票搶光光」。

演唱會名稱取為「公主樂未眠」，坦言作息比較夜貓子的生活，有時候半夜睡不著覺，還會爬起來做有氧運動、仰臥起坐等讓自己身體疲累才好入睡，話鋒一轉，她則暗示粉絲要好好溫習過往10張專輯，「有很多非主打歌在夜晚很適合聽，你們想要聽到卻一直沒唱到，那些遺珠、隱藏歌單這次會唱唷！大家要好好練歌唷」；她由衷感謝「去年演唱會粉絲讓我得到很多愛、祝福、信心，有機會就要把握機會開唱，希望北中南喜歡愛玲的朋友要趕緊搶票，這次歌單、編排內容跟上次許多不同，大家好好期待我的表現」，據了解每場演出歌單都會有彩蛋歌曲，她近來持續運動維持體態，過年期間體重還不胖反瘦，她自我要求：「演唱會前3個月，就要開始加強運動、過年回屏東有去爬山增加有氧，希望把各個狀態維持好，給大家最好的戴愛玲」。

戴愛玲「公主樂未眠」私密巡迴演唱會

演出時間：5/22高雄SPERO、5/29台中Legacy、6/6台北Legacy

門票開賣：3月20號中午12點在udn售票網正式開賣

購票連結： udn售票網