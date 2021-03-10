和牛＋百種食材吃到飽588起！王品「肉次方」開幕享7折

繼推出「和牛涮」鍋物吃到飽後，王品集團將再度跨足「吃到飽餐廳」，推出全新品牌「肉次方」燒肉吃到飽，共計提供極上霜降和牛、特選牛舌、prime肋眼牛排等肉品，以及石鍋拌飯、部隊鍋等副餐，總共有近百種食材選擇，通通都是無限供應，甚至還有長達35公分的「絕品昇龍牛」，滿足現代人愛打卡的需求。試營運期間，還可享「3人8折、4人7折」的優惠方案。

「肉次方 燒肉放題」乃是王品集團旗下首間燒肉吃到飽餐廳，地點將位於台北西門商圈，店內共計提供有眞実の肉、進擊の肉、強擊の肉等3種用餐方案，每人各為588、788、988元。其中最頂級的「強擊の肉」方案，主打吃得到特選橫隔膜、極上霜降和牛、極上和牛肋條、特選牛舌、安格斯黑牛等多種肉品，另外還有伊比利豬梅花、櫻桃鴨、北海道生食級干貝、黑鑽草蝦等不同的海陸食材，品項約近60種。至於價格最親民的「眞実の肉」，也吃得到帶骨牛小排、特選牛舌等多種肉品。

除了數十款的肉品外，店內還有慢燉紅酒牛肉、石鍋拌飯、韓式泡菜部隊鍋等副餐，以及韓式泡菜、辣蘿蔔等小菜，並有杏鮑菇、筊白筍、帶殼玉米筍等時蔬，連甜點也有日式糰子、巧克力布朗尼等選擇，同樣均採無限供應，增添民眾用餐的豐富性。

根據目前粉絲團所公佈的資料，肉次方預計將於4月2日正式開幕，並於3月15日起試營運。3月15日至4月1日期間，凡加入官方line好友，即可享3人8折、4人7折的優惠方案。關於店內相關細節，王品則仍不願多加透露，並表示將於3月下旬再正式對外公佈。