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白色情人節「表」愛 Hublot純白最堅定

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供

3月14日是白色情人節，瑞士高級製表品牌宇舶表（Hublot），特地以純潔無暇又堅硬耐用的白色高科技陶瓷，呈獻經典的Big Bang Unico陶瓷計時碼表，對表尺寸分別為45毫米和42毫米，男女皆宜，為奢華時尚的戀人銘記兩人美好時光。

高級運動風格的Big Bang Unico系列是Hublot最具代表性的表款。引領腕表設計潮流的Hublot，於2010年推出自製Unico計時碼表機芯後，持續創新，為Big Bang Unico系列提供多樣化尺寸組合。兩款不同尺寸的機芯均備有雙重離合機制與面盤可視的導柱輪設計，從正面的操作機制到背面的透明底蓋一覽無遺，盡顯機械結構之美。配搭比一般陶瓷更高的硬度的Hublot陶瓷，緞面亮白表殼經細緻打磨，細節展現精湛的製表工藝。

而隨時時代演進，Big Bang Unico系列也配備Hublot獨家專利設計的One Click單鍵快拆式表帶替換系統，滿足現代人多樣性穿搭的需求，輕觸按鍵就能快速更換表帶靈感來自汽車安全帶的拆卸裝置，讓情侶自配戴對表的同時還能個性化，享受穿搭風格的樂趣。

HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表，61萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表對表，45毫米為61萬9,000元，42毫米為58萬6,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT BIG BANG UNICO 45毫米陶瓷計時碼表對表，45毫米為61萬9,000元，42毫米為58萬6,000元。圖／宇舶表提供

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