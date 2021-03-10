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白色情人節「表」愛 Hublot純白最堅定
3月14日是白色情人節，瑞士高級製表品牌宇舶表（Hublot），特地以純潔無暇又堅硬耐用的白色高科技陶瓷，呈獻經典的Big Bang Unico陶瓷計時碼表，對表尺寸分別為45毫米和42毫米，男女皆宜，為奢華時尚的戀人銘記兩人美好時光。
高級運動風格的Big Bang Unico系列是Hublot最具代表性的表款。引領腕表設計潮流的Hublot，於2010年推出自製Unico計時碼表機芯後，持續創新，為Big Bang Unico系列提供多樣化尺寸組合。兩款不同尺寸的機芯均備有雙重離合機制與面盤可視的導柱輪設計，從正面的操作機制到背面的透明底蓋一覽無遺，盡顯機械結構之美。配搭比一般陶瓷更高的硬度的Hublot陶瓷，緞面亮白表殼經細緻打磨，細節展現精湛的製表工藝。
而隨時時代演進，Big Bang Unico系列也配備Hublot獨家專利設計的One Click單鍵快拆式表帶替換系統，滿足現代人多樣性穿搭的需求，輕觸按鍵就能快速更換表帶靈感來自汽車安全帶的拆卸裝置，讓情侶自配戴對表的同時還能個性化，享受穿搭風格的樂趣。
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