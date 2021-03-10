為女性量身打造！TISSOT、VICTORINOX腕表呼應多變樣貌

VICTORINOX的I.N.O.X.V系列腕表，向來以「強悍」風格著稱，不過為了抓住女性消費者的心，品牌也重新設計，打造更適宜的款式。天梭表（TISSOT）的經典運動表，也為女性推出了柔美版本的PR100 Sport Chic款式，更易於日常襯搭。

PR100 Sport是TISSOT多年以來的經典運動風格表款，一直都有為數不少的男性消費者支持，簡約的外型加上易於辨讀時間的設計、精鋼材質，人氣歷久不衰。但為了女性消費者或是能一同搭配成套為情侶表，TISSOT則推出了PR100 Sport Chic女表。新款同樣維持38毫米的表徑，搭配珍珠母貝為表盤，並鑲嵌頂級威賽爾頓鑽石當作時標，還配備了鍍玫瑰金的表圈，來呼應女性柔美的一面。然而，TISSOT更融入了經典的運動風格精鋼鍊帶，讓PR100 Sport Chic女表有著雙重的個性，使用石英機芯，成為日常搭配不可或缺的造型單品。