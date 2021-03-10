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為女性量身打造！TISSOT、VICTORINOX腕表呼應多變樣貌

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
VICTORINOX的I.N.O.X.V系列腕表，以「強悍」風格著稱，為了抓住女性消費者的心，品牌也重新設計，打造更適宜的款式。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX的I.N.O.X.V系列腕表，以「強悍」風格著稱，為了抓住女性消費者的心，品牌也重新設計，打造更適宜的款式。圖／VICTORINOX提供

VICTORINOX的I.N.O.X.V系列腕表，向來以「強悍」風格著稱，不過為了抓住女性消費者的心，品牌也重新設計，打造更適宜的款式。天梭表（TISSOT）的經典運動表，也為女性推出了柔美版本的PR100 Sport Chic款式，更易於日常襯搭。

PR100 Sport是TISSOT多年以來的經典運動風格表款，一直都有為數不少的男性消費者支持，簡約的外型加上易於辨讀時間的設計、精鋼材質，人氣歷久不衰。但為了女性消費者或是能一同搭配成套為情侶表，TISSOT則推出了PR100 Sport Chic女表。新款同樣維持38毫米的表徑，搭配珍珠母貝為表盤，並鑲嵌頂級威賽爾頓鑽石當作時標，還配備了鍍玫瑰金的表圈，來呼應女性柔美的一面。然而，TISSOT更融入了經典的運動風格精鋼鍊帶，讓PR100 Sport Chic女表有著雙重的個性，使用石英機芯，成為日常搭配不可或缺的造型單品。

I.N.O.X.V系列腕表也是VICTORINOX招牌系列，因為必須通過多項嚴格測試，才得以完成，因此素有地表最強悍的瑞士表封號。但對女性來說，可能就不是那麼友善，所幸，全新的款式，減少了三分之一的厚度和重量，更為輕巧和女性化，卻依然堅固無比。此外，VICTORINOX還將旋入式表冠更換成平滑的按壓式，能夠避免女性指甲斷裂；也採改良式過的傘繩表帶，具備更柔軟特性還能配合新表扣設計。外型也提供了銀色或玫瑰金色表殼，配搭灰色、白色、黑色、藍色和粉紅色的柔和色彩表盤、時標和指針的選擇。

VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼19,200元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼19,200元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼21,200元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼21,200元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，精鋼表殼搭配桃紅橡膠保護殼20,800元。圖／VICTORINOX提供
VICTORINOX I.N.O.X.V系列腕表，精鋼表殼搭配桃紅橡膠保護殼20,800元。圖／VICTORINOX提供
天梭表PR100 Sport Chic腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼17,300元。圖／TISSOT提供
天梭表PR100 Sport Chic腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼17,300元。圖／TISSOT提供

腕表 鑽石

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