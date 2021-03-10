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統一時代、夢時代集團聯手「限時6天全館滿1千送1百」

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
統一集團美麗事業首度整合，包含統一時代百貨台北店、高雄夢時代等，在3/12～3/14、3/19～3/21舉辦限定6天超級優惠，全館指定櫃位(含餐飲食品櫃位)消費滿1,000送100。圖／統一時代、八月堂提供
統一集團美麗事業首度整合，包含統一時代百貨台北店、高雄夢時代等，在3/12～3/14、3/19～3/21舉辦限定6天超級優惠，全館指定櫃位(含餐飲食品櫃位)消費滿1,000送100。圖／統一時代、八月堂提供

統一集團美麗事業首度整合推出「開心花‧美麗Go」活動，包含統一時代百貨台北店、高雄夢時代、康是美、Being spa & Being sport等，在3/12～3/14、3/19～3/21舉辦限定6天的超級優惠活動，全館指定櫃位(含餐飲食品櫃位)消費滿1,000送100，餐飲同享滿額優惠並首度推出抵用券可回餐飲櫃位使用。

此外，活動期間 icash2.0或icash pay支付，再享加碼回饋10% OPEN POINT點數，合計回饋高達20%。另外，3/19～3/21於指定櫃位單筆消費滿1,000元以上，該筆除可參加1,000送100外，另可享點數10倍送加碼活動。

統一時代百貨台北店春季新櫃報到，「八月堂」全新二代店，今天在B2正式開幕，開幕首三日推出可頌買一送一，同時搶先上市千層可頌卷，造成消費者排隊風潮，從櫃位一路排到捷運連通道。B2樓信義獨家櫃位「蒔蒔乳酪」3/31前推出，消費滿500元送台式馬卡龍4入組；「春上布丁蛋糕」則有每日限量的古早味布丁蛋糕。

另外，丹寧潮流品牌「LEVI’S」進駐統一時代百貨台北店4樓潮流運動館，復古未來感全新店裝將在3/11開幕，開幕獨家優惠推出消費滿7,500元送丹寧旅行組、消費滿10,000元送丹寧面紙盒。4樓新櫃還有「Mizuno」、美式戶外休閒品牌「BAG TO YOU」。B1樓則有韓國時尚品牌「H:CONNECT」全新開幕。

3/12至4/25在2樓夢廣場推出全台第一座戽斗恐龍氣墊主題樂園「戽斗恐龍叢林樂園」，有戽斗暴龍巨無霸溜滑梯、戽斗劍龍的大背鰭，還有戽斗腕龍叢林大迷宮等，適合親子同遊讓小孩放電。

京站時尚廣場即日起至3/14推出「Q點成金」，單筆滿2,500元扣Q點25點現折250元；珠寶名品/設計師/進口女裝，單筆滿6,000元扣Q點60點現折600元。

京站「微兜」推出雙人優惠餐，內含小鮮肉酒香凱薩沙拉、膠原蹄花麻辣燉、清炒白酒海鮮義大利麵、莓來眼去嫩鴨胸、雲朵瓦怕鬆餅等菜式，特價1,099元，另凡點雙人分享餐送雲朵瓦帕鬆餅。圖／京站提供
京站「微兜」推出雙人優惠餐，內含小鮮肉酒香凱薩沙拉、膠原蹄花麻辣燉、清炒白酒海鮮義大利麵、莓來眼去嫩鴨胸、雲朵瓦怕鬆餅等菜式，特價1,099元，另凡點雙人分享餐送雲朵瓦帕鬆餅。圖／京站提供
「八月堂」全新二代店今日在台北統一時代百貨B2開幕，排隊人潮踴躍。圖／八月堂提供
「八月堂」全新二代店今日在台北統一時代百貨B2開幕，排隊人潮踴躍。圖／八月堂提供
「八月堂」千層可頌搶先在新開幕的台北統一時代百貨上市。圖／統一時代提供
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統一時代百貨 品牌 恐龍

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