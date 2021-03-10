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用Logo組成笑臉 PS Paul Smith新系列好可愛！
去年為台灣消費者送上暖心問候影片的英國老頑童設計師Paul Smith，在這個需要繼續保持樂觀與希望的2021年，改以把可愛溫馨的信念注入產品中，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。
這次Happy系列特別運用PS Paul Smith文字來組成微笑識別，P與S代表眼睛，而Paul Smith則倒放成彎成一個弧度作為微笑的嘴。服裝包含長、短袖T恤、Polo衫、牛仔襯衫、夾克等，另外還有漁夫帽、襪子和包包，除了黑白色調之外，也選擇以鮮明的綠色，有的還結合條紋元素，打造適合春夏穿搭的單品。
為了傳遞此系列象徵的積極正面態度，Paul Smith還特別邀請製片人Leonn Ward推出影片，和幾位街頭素人一起聊聊「什麼使你快樂？（What makes you happy?）」，是與好友共度美好生活、與大自然產生連繫、聆聽喜愛的音樂等等，這些答案讓人回想起最單純的美好，也更了解Happy系列的創作靈感來源。
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