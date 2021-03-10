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用Logo組成笑臉 PS Paul Smith新系列好可愛！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供

去年為台灣消費者送上暖心問候影片的英國老頑童設計師Paul Smith，在這個需要繼續保持樂觀與希望的2021年，改以把可愛溫馨的信念注入產品中，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。

這次Happy系列特別運用PS Paul Smith文字來組成微笑識別，P與S代表眼睛，而Paul Smith則倒放成彎成一個弧度作為微笑的嘴。服裝包含長、短袖T恤、Polo衫、牛仔襯衫、夾克等，另外還有漁夫帽、襪子和包包，除了黑白色調之外，也選擇以鮮明的綠色，有的還結合條紋元素，打造適合春夏穿搭的單品。

為了傳遞此系列象徵的積極正面態度，Paul Smith還特別邀請製片人Leonn Ward推出影片，和幾位街頭素人一起聊聊「什麼使你快樂？（What makes you happy?）」，是與好友共度美好生活、與大自然產生連繫、聆聽喜愛的音樂等等，這些答案讓人回想起最單純的美好，也更了解Happy系列的創作靈感來源。

Happy系列襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
Happy系列襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Happy系列牛仔襯衫，9,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列牛仔襯衫，9,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Happy系列條紋衣，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列條紋衣，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列包包，17,800元。圖／Paul Smith提供
Happy系列包包，17,800元。圖／Paul Smith提供
Happy系列條紋衣，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列條紋衣，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列帽子，3,800元。圖／Paul Smith提供
Happy系列帽子，3,800元。圖／Paul Smith提供
Happy系列襪子Polo衫，5,300元。圖／Paul Smith提供
Happy系列襪子Polo衫，5,300元。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，4,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，7,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，7,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。圖／Paul Smith提供
Happy系列襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
Happy系列襪子，1,300元。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，4,500元。圖／Paul Smith提供
Happy系列T恤，4,500元。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供
Paul Smith，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列。圖／Paul Smith提供

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