用Logo組成笑臉 PS Paul Smith新系列好可愛！

去年為台灣消費者送上暖心問候影片的英國老頑童設計師Paul Smith，在這個需要繼續保持樂觀與希望的2021年，改以把可愛溫馨的信念注入產品中，副線PS Paul Smith嶄新推出Happy系列，希望透過簡單的笑臉圖樣裝飾的男女服裝、配件，帶來滿滿的愉快活力。

這次Happy系列特別運用PS Paul Smith文字來組成微笑識別，P與S代表眼睛，而Paul Smith則倒放成彎成一個弧度作為微笑的嘴。服裝包含長、短袖T恤、Polo衫、牛仔襯衫、夾克等，另外還有漁夫帽、襪子和包包，除了黑白色調之外，也選擇以鮮明的綠色，有的還結合條紋元素，打造適合春夏穿搭的單品。