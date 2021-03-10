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史上酒齡最高威士忌站台 麥卡倫復古吧新光三越A9快閃

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
藝人王陽明造訪「麥卡倫RED Collection Bar」。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
藝人王陽明造訪「麥卡倫RED Collection Bar」。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫RED Collection Bar」於新光三越A9快閃82天！甫在2020年推出的「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列，是史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品，也讓更多人認識「麥卡倫紅」的歷史文化起源。這次「麥卡倫RED Collection Bar」以麥卡倫紅與溫潤皮革、木紋與磚牆塑造藝度空間，即日起至5月10日止，帶你穿越時空，回到19世紀麥卡倫開始起飛的權貴年代。

現場販售深具話題的當代麥卡倫酒款，包括走入台灣人日常餐桌、融合美國與西班牙兩座森林橡木的「麥卡倫Double Cask雙雪莉桶12/15/18年」；「麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌」被譽為「最典型麥卡倫」，使用麥卡倫自家莊園種植大麥製作，每年只挑選一週時間進行該酒款的蒸餾，可嚐出酒廠獨特風土精神個性，盒中還附有一片手工切割的麥卡倫莊園板岩，引人瞬移到美麗的斯佩河畔。

每個週末還會抽出幸運者，品酩如「麥卡倫Masters Series Decanters絢儷系列– M Black」、「麥卡倫紫鑽12年」等珍稀逸品。首週以麥卡倫M Black為主要焦點，Lalique璀燦黑水晶瓶身中的繁複層次與煙燻風味，頌揚麥卡倫豐富的歷史。

不僅如此，新光三越信義A9館3樓小後苑Backyard Jr.，更與麥卡倫合作推出麥卡倫專屬套餐及優惠。在接下來的活動中，消費者也能透過Accupass線上報名一系列「麥卡倫品酩會」，將會在A9館4樓WildWood、7樓初魚鮨等旗艦餐廳，品味不同料理風格與麥卡倫的味蕾感動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「麥卡倫RED Collection Bar」以麥卡倫紅與溫潤皮革、木紋與磚牆，再現19世紀麥卡倫開始起飛的權貴年代。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫RED Collection Bar」以麥卡倫紅與溫潤皮革、木紋與磚牆，再現19世紀麥卡倫開始起飛的權貴年代。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
麥卡倫Estate莊園大麥單一麥芽威士忌。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列，是史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「麥卡倫The Red Collection」珍稀威士忌系列，是史上酒齡最高的威士忌裝瓶作品。圖／麥卡倫提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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