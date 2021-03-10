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萊爾富獨家「5G體驗電競實驗店」！消費滿30元免費玩VR

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
即日起至5月31日至萊爾富台中「5G體驗電競實驗店」，憑店內消費滿30元發票即可免費玩一次VAR BOX，現場玩「搶救人質」遊戲得分超過400分還能兌換Hi Café大杯美式咖啡一杯。圖／萊爾富提供
即日起至5月31日至萊爾富台中「5G體驗電競實驗店」，憑店內消費滿30元發票即可免費玩一次VAR BOX，現場玩「搶救人質」遊戲得分超過400分還能兌換Hi Café大杯美式咖啡一杯。圖／萊爾富提供

迎接5G新浪潮，萊爾富獨家跨界與維亞娛樂VAR LIVE、遠傳電信合作設立「5G體驗電競實驗店」，首波選擇智慧城市台中市，在萊爾富台中交轉店、台中夜市店兩家門市引進VAR BOX，走進超商就能輕鬆體驗熱血沸騰的VR電競射擊遊戲。即日起至5月31日至萊爾富指定體驗門市消費滿30元（代收、代售、儲值與菸酒商品除外），即可憑發票兌換一枚體驗代幣，免費玩一次VAR BOX；現場玩「搶救人質」遊戲得分超過400分，還可憑VAR LIVE App分數排行榜至門市櫃台兌換Hi Café大杯美式咖啡一杯（冷熱任選），每日限量50杯換完為止。

萊爾富去年10月在台北市鑫湖店設立首間5G體驗門市，讓消費者走進店內免換手機就能體驗5G飆速快感，今年萊爾富再進化，打造超商獨家的全新「5G體驗電競實驗店」，透過遠傳電信提供的5G網路環境，將射擊遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市，玩家持擬真的體感手槍射擊時以細膩的震動搭配極致聲光體驗，感受更刺激。

首波萊爾富「5G體驗電競實驗店」設立於台中火車站前的萊爾富台中交轉店、位在忠孝夜市內的萊爾富台中夜市店，分別瞄準通勤上班族、遊客，走進萊爾富就能隨時進入VR世界體驗熱血的射擊遊戲。根據萊爾富內部觀察，自VAR BOX進駐以來，來客效益已成長10～15%，預計未來也將策畫相關電競比賽。

●萊爾富「5G體驗電競實驗店」門市資訊：

台中交轉店（台中市中區雙十路一段29號）－體驗時間：上午8點至晚上10點

台中夜市店（台中市南區忠孝路193號）－體驗時間：凌晨0點至晚上12點

萊爾富於台中推出超商獨家的「5G體驗電競實驗店」，即日起至5月31日憑體驗店內消費滿30元發票，即可免費玩一次VAR BOX。圖／萊爾富提供
萊爾富於台中推出超商獨家的「5G體驗電競實驗店」，即日起至5月31日憑體驗店內消費滿30元發票，即可免費玩一次VAR BOX。圖／萊爾富提供
萊爾富於台中推出超商獨家的「5G體驗電競實驗店」，將休憩空間結合VAR BOX機台。圖／萊爾富提供
萊爾富於台中推出超商獨家的「5G體驗電競實驗店」，將休憩空間結合VAR BOX機台。圖／萊爾富提供
萊爾富與維亞科技（VAR LIVE）、遠傳電信合作設立「5G體驗電競實驗店」，透過遠傳電信提供的5G網路環境，將射擊遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市。圖／萊爾富提供
萊爾富與維亞科技（VAR LIVE）、遠傳電信合作設立「5G體驗電競實驗店」，透過遠傳電信提供的5G網路環境，將射擊遊戲與VR體驗結合的VAR BOX引進門市。圖／萊爾富提供

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