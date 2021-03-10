Fitbit新一代兒童智慧穿戴裝置Ace 3 還有小小兵配件

智慧穿戴裝置是養成健康生活習慣的好幫手，就連小朋友也不例外。Fitbit宣布推出新一代兒童智慧穿戴裝置Ace 3，除了可以追蹤活動和睡眠，還有超萌的動畫表面，讓運動變得更有趣，電池續航力長達8天，並具備可用於游泳、淋浴等情境的防水設計，建議售價2,490元，預計3月31日在台灣正式開賣，還將推出小小兵矽膠表帶配件，建議售價750元。

根據國立臺灣師範大學對幼兒發展調查結果顯示，台灣小一學童平均每天花費85分鐘使用3C產品，周末平均更高達186分鐘，學童每周僅花290分鐘運動，遠低於美國小兒科醫學會建議每周至少420分鐘的運動量。為了克服這個問題，家長必須找到創新的方法，幫助兒童保持活動力，並培養良好健康生活習慣。

Fitbit Ace 3能夠激勵兒童達成每天60分鐘的活躍時間，並提醒他們每小時至少250步的活動量（可依上學時間調整） ，兒童可透過高亮度、容易操作的觸控螢幕查看手表上的數據，並利用計時器設定與計時器比賽等功能，輕鬆設定個人目標；Ace 3也提供睡眠追蹤、就寢時間提醒及靜音鬧鐘等功能。

Fitbit Ace 3的動畫角色表面，會隨著每日活動達成度而有所變化成長，讓運動變得更加有趣，除了新加入的兔子、貓咪、火星人、太空船等動畫表面之外 ，還有20多款表面可供選擇；表帶配件有「神偷藍」、「淘氣黑」兩種顏色，Ace 3也將成為全球首款與小小兵聯名的兒童智慧手環產品，未來將推出更多與小小兵相關的功能和配件。

父母可以開設一個Fitbit家庭帳戶，利用Android和iOS裝置將Ace 3與全家人配對，並可透過應用程式中的「家長檢視」功能，輕鬆查看孩童的活動數據、管理孩童在應用程式中能看到的內容、篩選孩童的好友申請；有智慧手機的兒童，可透過手表直接收到來電及訊息通知 。