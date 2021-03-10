風靡潮流圈！4米高「花臂老王」首度放大現身新光三越

提倡生活美學一直是新光三越的企業DNA，新光三越每一季邀請國內外藝術家進行創作演繹，讓消費者逛街也能同時接觸藝術文化。今年春天，新光三越特別邀來馬來西亞潮流藝術家Ken Wong打造最「潮」藝術空間展。Ken Wong這次特別將其知名創作角色「花臂老王」，首度挑戰以4米高大型立體裝置融入新光三越的空間場域，透過潮感十足的「花臂老王」，呼應潮世代消費者形象。

新光三越邀請Ken Wong打造最chill的新潮世代潮流展，即日起在新光三越台北信義新天地A8、台中中港店、台南新天地，抬頭就可以望見4米高的「跟花臂老王到處晃」充滿視覺感的作品。

Ken Wong來自馬來西亞，創作風格充滿想像力，「花臂老王」誕生於2018年底，為Ken Wong打造的同名虛擬角色，目的是為了實現生活中很多做不到的事，因此，花臂老王正是Ken在虛擬世界的自己。

Ken Wong將花臂老王貫穿所有創作，曾與NIKE、百事可樂、Guinness、ABSOLUT等品牌合作，目前活躍於當代藝術及潮流圈。這次，Ken Wong為新光三越首度創作的大型立體裝置，除了「跟花臂老王到處晃」之外，分別在新光三越台北信義新天地A4打造老王的「王窩」，以及在台北信義新天地A9廊道座椅，打造「揪友；去憂」，而老王正對面的櫥窗，有花壁老王的動畫展演，吸引逛街民眾停下腳步，欣賞眼前充滿時髦趣味的藝術創作。