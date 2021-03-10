MYKITA曝光迷幻新形象、PUYI打造20周年限定太陽眼鏡

德國高端眼鏡品牌MYKITA曝光了全新視覺形象，透過攝影師的視角，呈現了迷離的氛圍，讓人著迷。而香港首間眼鏡零售集團溥儀眼鏡（PUYI）成立20周年，則找來韓星最愛的Gentle Monster合作，打造兩款限量專屬紀念款太陽眼鏡，引起潮流迷關注。

MYKITA與長期配合攝影師Mark Borthwick共同創作，以其最熟悉的旅居之地紐約，為品牌定調全新視覺形象。新廣告命名為「In Living Colour」，意指形形色色，充滿生命力的人或一切事物。Mark Borthwick找來身旁相識多年、來自各領域的親友入鏡，他們的身份與職業截然不同，卻都擁有鮮明的個性、開闊的心、以及不設限的創意。沒有過多的妝髮與造型，希望以最自然、貼近自我的方式紀錄畫面中人物的真實性格。因此呈現了一連串如同雙折畫般的雙頁式圖像展現出獨特姿態之美，並讓濃郁螢光色彩的漸層畫面描繪出人物的特有魅力。