口碑行銷當道「圈圈」微網紅媒合平台打造全民網紅時代
當「網紅」已成為年輕世代的夢想職業之一，專為網紅設計的「求職網站」也應運而生！一站式微網紅媒合平台「Influenxio圈圈」以協助中小企業做網紅行銷為目標，導入AI技術與機器學習，2年內平台上已累積超過萬名創作者、近6,000間品牌主加入，產出破萬篇社群貼文。不管是目標想要成為網紅，還是想要透過網紅行銷的中小企業，都可在平台上找到適合的機會。
「現代人不一定有部落格，但一定有社群帳號」，Influenxio以在台擁有千萬月活躍用戶的Instagram為主要行銷通路，因為觀察到Instagram的年輕使用者眾，平台上粉絲數落在數千到萬之間的「微網紅」不但人數多，風格多元且專精主題明確、與粉絲之間有更高的互動率及信賴感等優勢。對店家來說，透過媒合平台也可解決過往網紅合作資訊不透明、溝通過程繁瑣難掌控的痛點。看準網路口碑行銷已成為不可忽視的趨勢，Influenxio近期更推出「訂閱制」方案，月付僅數千元每月即可自選3名社群創作者展開合作。
想要接案發展斜槓事業、粉絲數超過千位的微網紅們，只要透過平台登入成為創作者，審核通過後即可自主選擇有興趣的品牌合作與適合自己風格的案源；品牌主則可以在平台上既有的招募模板上輕鬆填寫社群專案需求，並可清楚看到微網紅的經營主題、所在地與粉絲輪廓等資訊，合作參考價格也透明化。從萬筆合作案中建構的獨家數據庫，更包含了總合作次數、其他廠商給予的評價等，讓品牌主輕鬆鎖定合適的人選並即時開啟合作，過程中可利用內建訊息及審稿功能與網紅溝通執行細節，並於專案完成後直接透過平台完成付款，一站式流程讓網紅行銷變得簡單、直覺且更有效率。
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