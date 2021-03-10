口碑行銷當道「圈圈」微網紅媒合平台打造全民網紅時代

當「網紅」已成為年輕世代的夢想職業之一，專為網紅設計的「求職網站」也應運而生！一站式微網紅媒合平台「Influenxio圈圈」以協助中小企業做網紅行銷為目標，導入AI技術與機器學習，2年內平台上已累積超過萬名創作者、近6,000間品牌主加入，產出破萬篇社群貼文。不管是目標想要成為網紅，還是想要透過網紅行銷的中小企業，都可在平台上找到適合的機會。

「現代人不一定有部落格，但一定有社群帳號」，Influenxio以在台擁有千萬月活躍用戶的Instagram為主要行銷通路，因為觀察到Instagram的年輕使用者眾，平台上粉絲數落在數千到萬之間的「微網紅」不但人數多，風格多元且專精主題明確、與粉絲之間有更高的互動率及信賴感等優勢。對店家來說，透過媒合平台也可解決過往網紅合作資訊不透明、溝通過程繁瑣難掌控的痛點。看準網路口碑行銷已成為不可忽視的趨勢，Influenxio近期更推出「訂閱制」方案，月付僅數千元每月即可自選3名社群創作者展開合作。