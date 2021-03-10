Red Bull串15間特色酒吧打造無夜城 一日限定五月開張

最早從2017年開始的「Bar Surfing」活動，透過串連多間酒吧的客座調酒大師、講座、期間限定特調，掀起一波微醺質感生活的再進化。近年來除了去年因疫情暫時停辦，但也順勢帶起一波新型態、更有趣味的微醺社交生活活動，例如去年的「信義幹線（Bar hopping）」、「彰化調酒周」、「府城嗨波節」。

Red Bull以Bar Surfing為靈感，邀請到活動創辦人張勳進、廖薏淳，以及Youtuber恩熙俊，一同催生全新活動「Red Bull Bar Block無夜城」，一次串連台北15間風格酒吧，並進駐松山菸廠一號倉庫。15間特色酒吧將包含AHA Saloon、Asylum、吧沐（Bar Mood Taipei）、衣櫥餐酒（Closet Restaurant & Bar）、Church Taipei、The Hermit Bistro 隱士餐酒館、Mozi墨子、Needle Bar、PICO PICO、The Public House、紙醉金迷（Relax Taipei）、榕RON音樂餐酒館、弎樓（Third Floor）、藤蔓老屋（Vine Bar）與「一杯起」。

活動日期將在5月1日（六）舉辦，並共分下午兩點到五點、晚上六點到九點，以及2200至凌晨1點三個場次，三場次票價皆為1,000元，除入場資格，另可兌換3杯Red Bull特調飲品，以及Red Bull「無夜發光杯」乙個，購票時間為即日起至2021年4月30日晚上10點，可洽KKTIX及全台全家便利商店。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康