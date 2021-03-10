新竹大遠百邁20周年 服飾、家用、主題餐廳都祭出優惠
新竹大遠百即將邁向20周年，新竹大遠店長龔貞忠今帶員工至新竹重要景點拍照，包含東門城、新竹公園、新竹動物園，希望能凝聚員工向心力，也共同為新竹市行銷努力；新竹大遠百指出，即日起將祭出優惠回饋，盼竹市消費者能持續支持。
新竹大遠百指出，即日起至3月18日將祭出服飾、家用、小家電部門當日累計滿4000元送400元；百貨服飾當日單筆滿6000元再加送200元美食券；主題餐廳當日累計滿2000元送200元；大家電單筆滿1萬元送1000元；持8大銀行全館單筆分期滿6000元送200元、滿1萬元送350元等促銷活動，同時館內品牌同步推出感謝慶精選商品回饋，化妝品各品牌推出獨家特惠組，新品女鞋配件推出熱銷單品，精選女裝5折起及超市餐飲推出限量買一送一組合價等優惠。
另外，新竹大遠百也預計在今年與新竹市政府各單位共同舉辦20場公益活動，如社會處急難救助金募款、婦女節愛心健檢、植樹節愛心贈苗、環保回收贈好禮等活動，加強民眾對環境保護及弱勢團體關懷。
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