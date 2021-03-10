新竹大遠百邁20周年 服飾、家用、主題餐廳都祭出優惠

最早從2017年開始的「Bar Surfing」活動，透過串連多間酒吧的客座調酒大師、講座、期間限定特調，掀起一波微醺質感生活的再進化。近年來除了去年因疫情暫時停辦，但也順勢帶起一波新型態、更有趣味的微醺社交生活活動，例如去年的「信義幹線（Bar hopping）」、「彰化調酒周」、「府城嗨波節」。

2021-03-10 12:03