PChome 24h購物將開賣「好想兔、豆卡頻道醫用口罩」

Q萌口罩又有新貨到！PChome 24h購物將首度推出人氣貼圖官方授權的「好想兔」與「豆卡頻道DOCA」醫用口罩，3月15日上午10點同步開賣，由台灣製造，採用新式四折設計、優質耳繩，提升整體舒適度，其中「好想兔醫用口罩」充滿濃濃日式風情，搭配櫻花主題，讓人少女心大爆發；「豆卡頻道醫用口罩」則由茶包、八寶和飯丸一起賣萌登場，散發活潑的氣息。

「好想兔日式櫻花款平面醫用口罩」以可愛柔和的櫻花粉為基礎色調，好想兔穿著日本傳統服飾、手拿日式摺扇、還變身日式不倒翁，搭配鳥居、招財貓、櫻花等經典日式元素，粉色耳繩設計增添初春氣息。「豆卡頻道DOCA星星款平面醫用口罩」以淺黃色調呈現活潑氛圍，印上茶包、飯丸、八寶等豆卡頻道主要角色的人氣肖像，呆萌表情讓人瞬間融化，搭配星星圖案及黃色耳繩，粉絲一定要快衝收藏。