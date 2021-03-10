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週二限定！嵜本「皇家伯爵茶生吐司」僅一間店有賣

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
嵜本生吐司自3月16日起，將於每週二於台北101店推出「皇家伯爵茶生吐司」。圖／嵜本提供
嵜本生吐司自3月16日起，將於每週二於台北101店推出「皇家伯爵茶生吐司」。圖／嵜本提供

來自日本的「嵜本生吐司」（SAKImoto Bakery），除了在台推出極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司外，各間分店也會推出不同的當日限定口味。自3月16日起，台北101店將推出「皇家伯爵茶生吐司」，特別添加唐寧茶的皇家伯爵茶粉與伯爵奶茶抹醬，為生吐司帶來迷人的悠悠茶香，僅限週二販售。

所謂的「生吐司」，意指「具備天然感，直接吃就很好吃的吐司麵包」，甚至連吐司邊都有著細緻的口感。2017年時，嵜本於大阪難波開設首間門市，成為高人氣的生吐司品牌，並於當年獲得SARAH JAPAN MENU AWARD最高等級的3星評價，目前在日本也已累積有25間門市。

2020年4月，嵜本正式登台，目前在台共有3間門市。店內提供有極美自然吐司、極生奶油牛奶吐司等2款人氣商品，以及多款特製抹醬。另外台北旗艦店於每週一會推出「黑糖生吐司」、週四則推出「法芙娜巧克力生吐司」；南西三店則會於每週三推出「極起士生吐司」。此次台北101店也將自3月16日起，每週二限定推出「皇家伯爵茶生吐司」。

「皇家伯爵茶生吐司」使用英國皇室御用的唐寧茶（TWININGS）的「皇家伯爵茶」，該款茶本身就具有清爽的香氣與佛手柑的芬香。茶葉經磨細後加入麵團之中，並搭配北海道鮮奶、SAKImoto伯爵奶茶抹醬調製，為生吐司帶來優雅的茶香與甘甜，1斤340元，單片140元。週二16:00出爐，每人限購2條，售完為止。

日本 台北101 奶茶

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