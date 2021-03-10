泰山高中奪冠的背後 Nike做了這6件事讓HBL賽季更有意義
在上個周末於萬人的見證之下，「黑衫軍」泰山高中終於斬獲創隊以來的第一個HBL總冠軍，這過程充滿淚水與汗水，也同時激勵著年輕球員，往更遠大的目標邁進。然而在充滿慶祝的氛圍中，長期支持籃球運動的Nike更結合了比賽與品牌目標，做了6件符合永續精神的應援活動，讓整個HBL賽季更具意義。
Nike在今年的HBL賽事期間，與高中體總攜手合作為年輕球迷帶來不同於以往的校園體驗，更運用創新思維打造多元創意活動，啟發球員及球迷們在日常生活中以實際行動共同守護籃球與運動世界的未來。第一個部分，高掛於小巨蛋賽場上方的象徵四強隊伍榮耀的球隊精神錦旗，利用了募集來自各隊球員和球迷的廢棄衣物，再製而成。不僅大幅降低了製作過程中的碳排放量，還透過這個活動收集了超過700件的二手衣物，得以循環再利用。
第二件則是現場球迷所使用的憑本事放狠話加油棒，同樣是Nike蒐集了約14萬2,000個塑膠瓶蓋以及18,000個牛奶瓶製作，表達對地球環境永續的支持，並將所有球迷的喝采，都毫不浪費地傳遞給場上拚戰的球員們。在HBL決賽現場Nike打造期間限定店，陳設了移動式回收處理系統環生零耗機，帶來永續創新的獨特體驗也是品牌在計畫中的第三部分。在決賽兩天內，共有數百位球迷親自參與回收塑料循環再製出環保口罩盒。不僅如此，在HBL四強賽事開打前夕，移動式回收處理系統環生零耗機就已先前進高中校園，號召年輕球迷蒐集身邊的垃圾廢棄物，回收再製成獨一無二的學校應援加油棒，一同以實際行動展現對地球環境的重視。
而時間拉回2月，Nike為HBL上屆冠軍能仁家商舉辦冠軍戒頒獎儀式，並別出心裁地運用回收紙質打造冠軍戒專屬戒盒，在細節上展現品牌「Move To Zero」環境永續計畫的使命與堅持。最後，在長達數月的HBL賽事期間，Nike為鼓勵MVP的精彩表現，除了在決賽後頒發Kobe Bryant Trophy之外，也以第一雙運用再生材料打造的實戰籃球鞋 Nike Cosmic Unity，展現實力為「垃圾」重新定義，在提升球場表現之餘，更要以同樣信念與實際行動，一同保護運動環境的未來。
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