全家x鼎泰豐「干貝XO醬黃金蛋炒飯」新登場

全家便利商店與「鼎泰豐」獨家聯名的鮮食又有新貨到，即日起再度強強聯手限量推出全新「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選優質干貝、金華火腿、蝦米等食材手工煉製成的干貝XO醬，是鼎泰豐饕客熱愛的口味之一，現在在超商就能吃得到。此外，全家便利商店今年1月中旬化身鰻魚專賣店，販售鰻魚便當、烤飯糰，其中「玉子鰻魚飯」創下每分鐘熱銷3個的火熱成績，即日起再推出限量10萬份的「親子鰻魚丼」。

根據網路溫度計調查顯示，全家便利商店去年9月份起與「鼎泰豐」獨家合作，以招牌香辣醬作為主題，開發出烤飯糰、蛋炒飯、炒麵商品，獲得網友熱議的聯名鮮食排行第一名，3款聯名商品推出近半年已熱銷近250萬份，「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」銷量更突破百萬份。即日起限量新推出的「干貝XO醬黃金蛋炒飯」，嚴選優質干貝、金華火腿、蝦米等食材手工煉製成的干貝XO醬，再搭配油脂均勻的腿肉絲與粒粒分明的蛋炒飯，風味更具有層次，售價89元，可搭配鮮食自由配兩件省5元、三件省10元。