「聲聲不息」相聲結合雙鋼琴 四月南台灣登場

即將於四月前往嘉義及台南的「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會，由旅台多年的美籍音樂教授-范德騰，以及從小失明的天才鋼琴家-許哲誠聯手演出，去年全台巡演十一場獲得觀眾滿堂喝采。節目預計四月廿三日於嘉義市政府文化局音樂及五月二日台南新營文化中心演藝廳舉行，提醒喜愛藝文表演的民眾千萬別錯過這次機會。

任教於東吳音樂系的范德騰教授，熱愛台灣文化，說得一口流利中文，整場演出不僅全使用中文，更穿插台語歌曲「歡喜就好」及「牽阮的手」，讓現場的觀眾驚呼覺得很親切。去年范德騰與許哲誠轟動回歸，推出新作品「聲聲不息」雙鋼琴說唱音樂會，帶來古典樂巴哈、韓德爾…，到中外流行音樂、爵士樂，以及多首自創曲，兩人透過琴聲與相聲，讓古典樂不再曲高和寡。去年演出現場除了擠滿古典樂迷外，更有不少家長帶著學琴中的小孩前來欣賞。現場觀眾表示：「演出內容十分有趣無冷場，很適合初次聽音樂會的觀眾及親子一同前往。」