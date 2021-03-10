令人融化的迷你小花珠寶！梵克雅寶Frivole綻放迎春

天氣漸暖、白晝漸長。節氣代表春天到來的春分也即將於3月中到來。法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擅長以詩意想像頌揚大自然生生不息活力，今年以金色小花為主角的Frivole系列，今春迎來6款新作：以玫瑰金和鑽石勾勒花冠纖細迷你的神態，推出一對耳環、 一枚吊墜和一串手鍊；而春花吐蕊的小尺寸花冠，則有一枚指間戒、一款吊墜和一對耳環共三款新作，綻放盎然春意。

擅長花卉大自然的梵克雅寶，誕生於2003年的經典Frivole系列，以金質打造立體的璀璨花冠，以型如愛心的花瓣簇擁成花，生動地重塑春風拂來花卉舞動的意象。去年，Frivole系列首度推出以玫瑰金打造的作品，以帶有紅色的溫暖色調，為花園增添新的品種。