令人融化的迷你小花珠寶！梵克雅寶Frivole綻放迎春
天氣漸暖、白晝漸長。節氣代表春天到來的春分也即將於3月中到來。法國高級珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）擅長以詩意想像頌揚大自然生生不息活力，今年以金色小花為主角的Frivole系列，今春迎來6款新作：以玫瑰金和鑽石勾勒花冠纖細迷你的神態，推出一對耳環、 一枚吊墜和一串手鍊；而春花吐蕊的小尺寸花冠，則有一枚指間戒、一款吊墜和一對耳環共三款新作，綻放盎然春意。
擅長花卉大自然的梵克雅寶，誕生於2003年的經典Frivole系列，以金質打造立體的璀璨花冠，以型如愛心的花瓣簇擁成花，生動地重塑春風拂來花卉舞動的意象。去年，Frivole系列首度推出以玫瑰金打造的作品，以帶有紅色的溫暖色調，為花園增添新的品種。
迷你款Frivole花蕊，以精緻纖細的尺寸綻放。此次推出迷你此問的耳針耳環，與同款吊墜，加上飾有一枚圖騰的手鍊，展現搖曳生姿的婉約動感，能為日常妝扮增添簡約優雅的玫瑰金的溫煦光芒。小型款的設計今年則以兩組小型圖騰和一枚指間戒，構成三款珠寶新作，除了迷人且配戴性高的耳針耳環與單一圖騰吊墜，經典的指間戒上兩朵半開的花蕾錯落有致，在開口指環上形成大與 小、高與低的對比，花瓣微微傾斜，以不對稱的造型活現大自然的盎然生機。
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