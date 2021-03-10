H&M新聯名款超生火！范少勳、陳珊妮搶先穿上身

H&M將於3月11日早上8點，於品牌位於微風松高的門市開賣與設計師Simone Rocha的聯名款，由於細節到位又精緻，讓范少勳、陳珊妮以及林映唯都搶先穿搭演繹；其中身穿黑色薄紗洋裝的陳珊妮更表示「這個聯名有被燒到」！

被視為品牌年度盛事的H&M與Simone Rocha聯名系列服飾，也選在巴黎時裝周期間，利用AR互動技術做全球發表。由知名設計工作團隊M/M Paris與英國華裔藝術家Faye Wei Wei合力創作出立體書的形式，受邀嘉賓只要透過手機掃描QR Code即可看到眾多才華橫溢的藝術創作者在每幅畫作中展示設計師聯名系列。包括了奧斯卡影后海倫娜寶漢卡特、超模Kaia Gerber等人，都用自己的方式來詮釋，當他們穿上聯名服裝時的樣貌。

不僅如此，在台灣也由人氣演員「小美」林映唯、范少勳搶先演繹充滿浪漫與藝術感的Simone Rocha系列。小美身穿一襲英倫風純白雕花鏤空洋裝，配上Simone招牌髮飾，帶著仙氣靈動感同時也甜美可人，范少勳則以Simone Rocha經典珍珠綴飾風衣、襯衫、毛衣、呈現注重細節同時舒適大氣的風範，兩人展現此系列想呈現經典繁複但又實穿百搭的Simone Rocha特色。而向來給人率性印象的創作歌手陳珊妮，則是穿上黑色薄紗裝飾了燒花刺繡的洋裝，內搭抹胸上衣，凸顯了柔美和微性感。

※Simone Rocha x H&M 設計師聯名系列,台北微風松高門市 3 月 11 日獨家販售,購買方式及規則 :

為了盡可能因應多名顧客的需求,每人每款只限購買一件。選擇在門市選購的所有顧客會需要參與排隊。輪候隊伍中的顧客每人會獲發 1 條顏色手環，手環將會由先到先得的形式派發，第一組選購時段上午 8 點 05分開始，為 H&M 官方社群活動獲選者(共 30 人)，其餘每組 25 人將會拿到不同顏色手環。手環的顏色將決定您進入「設計師系列專區」的時段,每組的購物時間有 15 分鐘,組與組之間相隔 5 分鐘。手環只適用於購買設計師系列。手環發放時間為 2021 年 3 月 11 日上午 7 點 30 分開始，若未於彩色手環可進場時間出現，視為棄權，名額無法候補。