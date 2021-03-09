肉桂＋酒漬葡萄乾的滋味！日香「肉桂葡萄生吐司」登場

許多人著迷於「肉桂」那股甘甜中帶有刺激辛香的獨特滋味，也讓坊間出現許多肉桂系甜點。標榜吐司宛若少女美肌般細緻滑順的「niko bakery 日香高級吐司專門店」，自即日起推出限定口味「肉桂葡萄生吐司」，透過肉桂粉、酒漬葡萄乾的加持，讓整顆吐司帶有獨特的成熟風味，每日限量出爐。

「日香」乃是由富錦樹集團創辦人吳羽傑與烘焙職人武子靖所於2020年所創立的烘焙品牌，主打具有保溼、綿密感的「美肌生吐司」，無奶的成份也能讓奶製品過敏者輕鬆品嚐。另外還有添加天然發酵奶油、台灣龍眼蜜的「元氣美肌生吐司」，或是加入張錫斌黑糖、義豐冬瓜茶的「黑糖冬瓜美肌生吐司」，以及具有多種花果香氣的「草莓生吐司」等不同風味的吐司產品，單條130～180元不等。

此次日香新推出的「肉桂葡萄生吐司」，宣稱提升麵糰風味及麵糰濕潤度，並選用日本肉桂粉，以及帶有蘭姆酒香氣的葡萄乾增添風味與咀嚼口感，吃得到肉桂獨特的香氣及酒香融合出的層次感，單條售價180元，每日下午限量出爐。