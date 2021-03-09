快訊

防疫考量！東京奧運不開放海外觀眾進場 聖火傳遞也無觀眾

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夏姿秋冬時裝 在神秘的觀音山蓄水池華麗展演

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
夏姿即將於台北自來水博物館發表造型更多的2021秋冬男、女裝系列。圖／夏姿提供
夏姿即將於台北自來水博物館發表造型更多的2021秋冬男、女裝系列。圖／夏姿提供

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）2021秋冬系列於巴黎時裝周官網線上發表，以「織間」為主題，開啟時間的任意門，融入七○年代前後的「Power Dressing」理念和輪廓，設計個性分明的女裝。

本季影片在市定古蹟「觀音山蓄水池」拍攝，在斑駁的牆面、滴答聲，和時鐘、計時器、沙漏等符號的牽引中，創造出時空遞嬗的神秘氛圍，模特兒依序登場，展演秋冬新裝。本季在優雅中帶有各年代的叛逆精神，輪廓挺拔中性，布料多以縐褶的溫婉處理，黑、紅、白、藍等分明的色彩，展現女性力量與服裝的串聯。

有別以往，本季有比例較多的褲裝、窄版裙裝，更顯簡約俐落的中性風格。而受限於新冠肺炎疫情，雖巴黎時裝周實體大秀停擺中，但在疫情控制得宜的台灣，夏姿．陳將在台北發表實體2021秋冬大秀，屆時有許多未在官方影片發表的造型與男裝，都將嶄新登場。

夏姿於巴黎時裝周期間發表2021秋冬裝。圖／夏姿提供
夏姿於巴黎時裝周期間發表2021秋冬裝。圖／夏姿提供
2021秋冬夏姿女裝相較以往有更多褲裝的俐落表現。圖／夏姿提供
2021秋冬夏姿女裝相較以往有更多褲裝的俐落表現。圖／夏姿提供
夏姿．陳2021秋冬大秀影片在「觀音山蓄水池」拍攝。圖／夏姿提供
夏姿．陳2021秋冬大秀影片在「觀音山蓄水池」拍攝。圖／夏姿提供
輪廓鮮明、具有七○年代風格的女裝，定調2021秋冬夏姿時裝系列。圖／夏姿提供
輪廓鮮明、具有七○年代風格的女裝，定調2021秋冬夏姿時裝系列。圖／夏姿提供
夏姿發表2021秋冬女裝。圖／夏姿提供
夏姿發表2021秋冬女裝。圖／夏姿提供
2021秋冬夏姿女裝發揮品牌經典刺繡元素。圖／夏姿提供
2021秋冬夏姿女裝發揮品牌經典刺繡元素。圖／夏姿提供

夏姿 疫情 巴黎

延伸閱讀

Jennie、GD都入鏡 為了香奈兒放送「時尚厭世眼神」

駁二本東倉庫大火 史哲：大港開唱、駁二營運不受影響

台北時裝周即將開展 影后陳淑芳站台支持永續時尚

台中建商不只推案 結合名家展演有「藝」思

相關新聞

夏姿秋冬時裝 在神秘的觀音山蓄水池華麗展演

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）2021秋冬系列於巴黎時裝周官網線上發表，以「織間」為主題，開啟時間的任意門，融入七...

對世界毫不妥協的直觀探照 文心藝所Ｍiriam Cahn特展

瑞士的絕美風景常讓人印象深刻，但瑞士的巴塞爾（Basel）也以藝術重鎮著稱，每年在歐洲、美洲舉行的Art Basel已是...

回顧微風封面女郎 除了林志玲驚見日本天后安室奈美惠

微風廣場今年即將滿20歲，當時主打以女性為主的購物中心，並首創微風之夜封館模式，同時主打明星牌，透過名人拍攝封面，一系列...

LV秋冬大秀還沒發表 搶先釋出全新Fornasetti聯名包款

路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於巴黎時間3月10日下午2點、台北時間3月10日晚上9點，在官方網站...

4款「法蘿麥」穀物碗！gonna還有「未來豆腐堡」新上桌

雄獅旅遊集團旗下的慢食餐廳「gonna共樂遊」，本季使用健康穀物「法蘿麥」（Farro）入菜，推出阿根廷青醬自然牛、腰果...

悠遊卡與正忠排骨飯合作 嗶悠遊卡買便當優惠5元

挺防疫！悠遊卡公司與中南部排骨飯霸主正忠排骨飯攜手合作，自3月1日至3月31日止，在全台正忠排骨飯嗶悠遊卡購買便當套餐，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。