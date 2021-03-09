夏姿秋冬時裝 在神秘的觀音山蓄水池華麗展演

夏姿．陳（SHIATZY CHEN）2021秋冬系列於巴黎時裝周官網線上發表，以「織間」為主題，開啟時間的任意門，融入七○年代前後的「Power Dressing」理念和輪廓，設計個性分明的女裝。

本季影片在市定古蹟「觀音山蓄水池」拍攝，在斑駁的牆面、滴答聲，和時鐘、計時器、沙漏等符號的牽引中，創造出時空遞嬗的神秘氛圍，模特兒依序登場，展演秋冬新裝。本季在優雅中帶有各年代的叛逆精神，輪廓挺拔中性，布料多以縐褶的溫婉處理，黑、紅、白、藍等分明的色彩，展現女性力量與服裝的串聯。

有別以往，本季有比例較多的褲裝、窄版裙裝，更顯簡約俐落的中性風格。而受限於新冠肺炎疫情，雖巴黎時裝周實體大秀停擺中，但在疫情控制得宜的台灣，夏姿．陳將在台北發表實體2021秋冬大秀，屆時有許多未在官方影片發表的造型與男裝，都將嶄新登場。