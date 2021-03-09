對世界毫不妥協的直觀探照 文心藝所Ｍiriam Cahn特展

瑞士的絕美風景常讓人印象深刻，但瑞士的巴塞爾（Basel）也以藝術重鎮著稱，每年在歐洲、美洲舉行的Art Basel已是藝術愛好者的重要盛會。想認識來自巴塞爾的重要藝術家？「文心藝所」日前帶來「米里亞姆．卡恩個展（Miriam Cahn LEIB/BODY）」，合計30幅主題殊異的作品，是文心藝所創辦人葉曉甄與好友的藏品聯集，高程度體現藝術家的多面向創作精神，更是一回面向種族議題、性別壓迫、能源政策的多元觀照。

凸顯議題筆觸激進

Miriam Cahn何許人也？1949年於巴塞爾一個猶太移民家庭出生的她，雖然27歲才踏上藝術之路，但她長期關心種族、性別、能源等議題，並以激進筆觸展現對世界毫不妥協的回應。

例如她的畫作常將性器官外顯，以凸顯高張的女性意識，人像中的雙眼常和觀賞者位於同一水平，進行精神的「直球對決」。一幅兩件一套的「atombomben」 ，色彩則有著飽和色調並似窗上隨意流洩的水滴，定睛欣賞：原來主題是核爆，將蘑菇雲對以鮮豔色調，更顯冷冽。

Miriam Cahn的反核其來有自：1964年的義大利電影「紅色沙漠（Il deserto rosso）」，對其能源立場帶有重大影響，她更在1979年時參與了女性主義和反核運動，將信念在生活中同步實踐。

由觀賞者自行聯想

也由於文心藝所2021年預計將展出四位女性藝術家，創辦人葉曉甄指出所以選擇Miriam Cahn為首個藝術家，因其風格介於當代藝術與現代藝術間，也是葉曉甄目前收藏中年紀最為資深的藝術家。

事實上，Miriam Cahn的展覽所以珍貴，原因之一在於她鮮少接受採訪。藝術收藏家曾文泉觀察，Miriam Cahn以為藝術就是藝術，一旦完成後，箇中的隱射與引涉都將交由觀賞者自行聯想，「她也不寫任何論述，喜歡就喜歡。」同時葉曉甄也指出，「卡恩的作品反應了內心的不安，極度想要逃脫，卻不會讓人感到害怕，這是她作品觸動我心靈的一部分，也是我收藏的原因。」

創作涵蓋七大主題

所以如何進一步認識Miriam Cahn？她在1970年代晚期至1980年代的創作，主題常見為軍艦、戰鬥機、輪船等元素，1985年前後則多為自然風景、動植物與女性和男性；到了1985年後，色彩開始出現在卡恩的世界中，雖然鮮豔飽和，但「原子彈」的主題則鮮明反映著她的能源世界觀。此外本次展出中的「房子」則是另一重要脈絡：彩色房屋有時是難民營、展現對種族主義的控訴，有時則如吳爾芙筆下經典「自己的房間」，是女性不可侵犯、精神與物理的聖殿，有著雙線指涉。

創作年代橫跨1988到2018的30年間，尺寸最小從30.5＊22.5公分的油畫「pflanzenmensch」到最大幅的「fliehen müssen!」，尺寸可達280＊170公分。主題更廣泛涵蓋黑白、原子彈、房間、地標、動物與植物、油畫、身體與肖像、難民等七大主題，完整爬梳Miriam Cahn的世界觀與創作心路。事實上，日本「森美術館（Mori Art Museum）」即將在4月23日開展的「Another Energy」，其集結的16位世界各地女性藝術家正有著Miriam Cahn的身影，或也反應台灣本地收藏家的前衛眼光、美學超前部署。

∎米里亞姆．卡恩個展 展期：即日起~4月25日 地點：文心藝所 / 台北市內湖區民權東路六段180巷10弄6號 ∎米里亞姆．卡恩（Miriam Cahn）大事記 1949年，出生於瑞士巴塞爾。 1977年，代表OFRA參與華沙和平會議、並於Stampa Gallery舉辦首次個展。 1978年，搬至巴黎工作室。 1979年，參與女性主義和反核運動。 1983年，首次於巴塞爾美術館展出大型美術館個展。 2016年，搬至伯格爾山區。 2017年，代表瑞士參加第14屆德國卡塞爾文獻展。 2021年，於文心藝所展出、並將於四月參加日本森美術館所舉辦的16位世界女性藝術家聯展。