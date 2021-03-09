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回顧微風封面女郎 除了林志玲驚見日本天后安室奈美惠
微風廣場今年即將滿20歲，當時主打以女性為主的購物中心，並首創微風之夜封館模式，同時主打明星牌，透過名人拍攝封面，一系列的微風封面女郎引發討論度，除了第一名模林志玲，擔任過微風廣場代言人，天王嫂昆凌也曾是微風女郎之列，就連微風董娘孫芸芸也曾親上封面。回顧20年前，日本流行音樂天后安室奈美惠，更是最早拍攝微風封面的第一人。
2001年10月26日正式開幕的微風廣場，當時邀請到日本歌姬安室奈美惠，為微風廣場拍攝首本DM封面人物，2002年則找來第一名模林志玲，擔任微風廣場代言人，當時館外巨幅的封面照引起話題討論；2004年微風第二位代言人，找來了香港第一名模周汶錡、第三位香月明美（Akemi），接下來還包括王思平、蔡詩芸等人，2010年微風之夜則是由微風代言人昆凌拍攝。歷代拍攝微風封面女郎總能掀起不少話題，其中也與不少合作藝人，像是關穎、潘瑋柏、張敏、謝欣穎、蕭薔、向佐、郭碧婷等名人。
為歡慶20周年，微風特別開設全新IG@breeze_20th ，回顧微風歷年經典DM封面照，即日起至3/14，只要追蹤@breeze_20th並與指定貼文底下留言「微風20歲生日快樂」並tag兩位朋友，有機會抽hoi! 好好生活實驗室香氛織品、空間噴霧、Samsung Level U_Gold藍芽耳機、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、iDrip智能手沖咖啡機等多項好禮。
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