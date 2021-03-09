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LV秋冬大秀還沒發表 搶先釋出全新Fornasetti聯名包款
路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）即將於巴黎時間3月10日下午2點、台北時間3月10日晚上9點，在官方網站暨臉書同步直播2021秋冬女裝發表，更在IG搶先釋出秋冬聯名包款的樣貌。
路易威登女裝藝術總監Nicolas Ghesquière於2021秋冬女裝系列中，和二十世紀創作奇才暨第一代斜槓青年Piero Fornasetti創立的風格品牌Fornasetti合作，它最為人熟知的就是香氛蠟燭瓷罐的設計，Piero Fornasetti（1913年～1988年）的75年人生中，身兼畫家、雕塑家、室內設計師、書籍設計者、印刷師傅、收藏家、造型師、精工匠、畫廊經理等，同時也創作出上萬件作品，路易威登將在秋冬季與Fornasetti合作，已在IG和官網釋出6款手袋模樣，具有標誌性的印花，融合Fornasetti插圖與路易威登當代包款的經典輪廓。
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