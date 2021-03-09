GD發呆、Jennie抱愛犬倒數看秀 香奈兒秋冬好有戲劇感

在無法照舊舉辦例行時裝秀的此刻，香奈兒在線上發表了2021/22秋冬高級時裝系列影片，這次從前導預告拍攝企劃到正式影片彼此之間的連結更加深刻與有趣，邀請到中西名人組成的品牌大使、好友們團隊共同加入宣傳與演出之外，模特兒們也嘗試了除了走秀以外的些許戲劇成分表演，畫面融合黑白與彩色、鏡頭遊走後台與前台間，讓整支影片更有看點！

在2021/22秋冬高級時裝系列影片正式曝光之前，搶先釋出了一系列由品牌大使與好友、模特兒們拍攝的照片，當中最受矚目的當然就屬日前才傳出緋聞的韓國偶像權志龍（G-Dragon，簡稱GD）和Jennie Kim了！兩人在攝影雙人組Inez &與Vinoodh掌鏡的肖像照中使出最擅長的「時尚厭世眼神」，也讓粉絲更加期待未來可以看到他們在香奈兒的秀場同框合照。其他演出人員包含比利時創作型歌手安琪兒（Angèle）、美國女演員瑪格麗特庫利（Margaret Qualley）、大陸女星宋茜、模特兒劉雯、朴秀珠、日本女星小松菜奈（Nana Komatsu）等人，他們都穿上香奈兒春夏系列服飾入鏡。

而這幾位品牌大使與好友們，更上演了各自詮釋在線等待直播秀的戲碼，每個人也都有不同的等待習慣。Jennie秀出和愛犬Kuma的可愛互動、GD把玩著飾品又發呆、安琪兒邊聽音樂邊化妝、朴秀珠還跟GD通電話，非常有趣。

終於，倒數結束，正式進入了同樣由攝影雙人組Inez &與Vinoodh操刀的香奈兒2021/22秋冬高級時裝系列影片。這次的拍攝場地選在位於巴黎聖日耳曼德佩區（Saint-Germain-des-Près）公主街（rue Princesse）上、1961年開設的Castel俱樂部，內裡由眾多沙龍組合而成的空間、迴旋樓梯、吧檯等等，剛好可以滿足藝術總監維吉妮維婭（Virginie Viard）想要營造的大秀氛圍：「我想要帶入一些溫暖且生動的輪廓，我想像著模特兒們，猶如她們為自己展示服裝秀表演，穿梭於每個房間，於樓梯間擦身相遇，先在衣帽間將外套脫掉，再上樓前往更衣。我也想到了卡爾（Karl）曾經跟我提過，於早年的服裝秀中模特兒們都是自己穿上秀服並自行打理妝髮。」

於是模特兒們不只要在鏡頭前走秀，還要自己負責穿戴從服裝到配件的各式單品，每個肢體動作由遠到近、由整體到細微，都被鏡頭自然地記錄、呈現，從以往平面走秀路徑演變成穿梭各個空間，她們也相當投入這個頗具歷史情懷的情境，像是演出一場結合舞台劇和時裝秀的作品。

本季整體服裝輪廓修長而具備份量感，大量的大衣率性霸氣地呈現走路時的瀟灑飄逸感，休閒、正式風格間的混搭也是一大重點。厚重與輕盈的面料交錯堆疊、不同長度的單品也彼此組合，還有許多水晶鑲飾的珠寶首飾盒如長項鍊般配戴著，追求穿搭上的細膩層次感。高腰線條、復古風毛衣、高領細節等，和羽絨長外套及運動風褲裝、人工皮草靴款、亮片刺繡芭蕾舞平底鞋等共同呈現出維吉妮維婭口中「滑雪假期風情」和「1970年代風行至今的特定率性巴黎格調」的融合。此外，還有俐落銳利襯衫與山茶花、N°5圖案裝飾連身褲、經典的斜紋軟呢套裝等等，也讓人回想起去年底過世的香奈兒好友超模史黛拉坦南特（Stella Tennant）。