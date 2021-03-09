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重返1970 雷達 X Tej Chauhan彩色陶瓷腕表大歡樂

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Tej Chauhan的設計以「來自近未來的紀念品」為號招，同樣反映在本次的聯乘設計細節中，帶有復古的科幻氛圍。圖／RADO提供
Tej Chauhan的設計以「來自近未來的紀念品」為號招，同樣反映在本次的聯乘設計細節中，帶有復古的科幻氛圍。圖／RADO提供

好的設計應該具有什麼特色？創新、解決問題、劃時代、便利、機能？答案不盡相同、百花齊放。瑞士鐘表品牌雷達（RADO）近日邀請知名工業設計師Tej Chauhan聯手，帶來一款True Square陶瓷腕表，以有機線條和復古彩色，宛如代人重返充滿無限可能的1970太空年代。

Tej Chauhan的網站上以「近未來的紀念品（The Souvenirs of near future）」自期，他的設計常帶有流線、有機、圓潤的線條，並曾是Nokia設計師，近年最為知名的作品則是一件以經典球鞋Air Force 1為靈感的輪胎。在他與RADO的合作中，以陶瓷為表殼主材質的True Square腕表，喊出「情感工業設計」的口號。

表盤被打造成銀色同心圓的凹陷式設計，與帶有3D感刻面的藍寶石水晶鏡面，疊加以配色鮮明的指針與時標，營造出整深邃的立體感，讓時間猶如一個發散的小宇宙，帶來無窮想像。而黃色的高科技精密陶瓷表殼與表帶，更讓整體視覺鮮明、搶眼。

透過簡潔設計帶來美感的的不只有雷達。2021年邁入品牌100周年的德國品牌百靈（BRAUN）則帶來一只百周年紀念的BN0278機械腕表，向品牌於1989年由設計師Dietrich Lubs所設計的AW 10致意，簡潔近乎全黑的手表，僅有黃色的大秒針、日期視窗的紅色箭頭，以及白色的指針。但簡約不代表平凡，黑色橡膠表帶的內圈則有扁平圓點，以提升配戴時的防滑性。訂價約400英鎊，折合台幣約15,700元，並將於四月一日於歐洲開始販售。

百靈於1989年由設計師Dietrich Lubs所設計的AW 10腕表，是品牌的首個手表設計。圖／翻攝自BRAUN網站
百靈於1989年由設計師Dietrich Lubs所設計的AW 10腕表，是品牌的首個手表設計。圖／翻攝自BRAUN網站
RADO Tej Chauhan聯名True Square腕表，陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示，55,700元。圖／RADO提供
RADO Tej Chauhan聯名True Square腕表，陶瓷、自動上鍊機芯、時間顯示，55,700元。圖／RADO提供
2021年、向品牌百周年致意的BN0278腕表，是品牌首度採用自動上鍊機芯，預計四月1日將在歐洲販售。圖／翻攝自BRAUN網站
2021年、向品牌百周年致意的BN0278腕表，是品牌首度採用自動上鍊機芯，預計四月1日將在歐洲販售。圖／翻攝自BRAUN網站
曾為Nokia設計團隊的Tej Chauhan，是來自英國的工業設計師。圖／翻攝自Tej Chauhan官方網站
曾為Nokia設計團隊的Tej Chauhan，是來自英國的工業設計師。圖／翻攝自Tej Chauhan官方網站

品牌 腕表

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