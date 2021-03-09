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漢方密技讓臉發光！Bobbi Brown冬蟲夏草亮膚露、精華乳
每個女人保養，都希望讓臉發光，如今保養界漢方保養正夯，以彩妝聞名的Bobbi Brown芭比波朗，之前推出高保濕修護精華粉底，內含頂級的漢方成分「冬蟲夏草」，讓底妝有高保濕度與水光感，而Bobbi Brown也將冬蟲夏草更發揚光大，推出冬蟲夏草精華亮膚露、冬蟲夏草修護精華乳，讓女人保養到上裝，都能散發滿滿光澤感。
雖然台灣疫情稍歇，但大家都還是戴著口罩出門，但若是又要化妝，讓肌膚敏感、泛紅，因此化妝前，肌膚保養更重要，Bobbi Brown新推出的冬蟲夏草精華亮膚露，在清潔後，可以先使用亮膚露，再擦上冬蟲夏草修護精華乳，最後使用冬蟲夏草粉底上妝，讓上妝後亮眼度增加。
其中亮膚露含有10倍的冬蟲夏草精華，以及加入人蔘精華，增加肌膚彈性與光澤度，搭配超效玻尿酸精華、荔枝精華讓肌膚保濕，而竹葉萃取能穩定肌膚狀況；精華乳則有冬蟲夏草、人蔘、靈芝等精華萃取，搭配阿拉伯草萃取與六胜肽撫平細紋，酪梨油可以鎖住肌膚水分。
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