村上春樹再度攜手UNIQLO打造限定T恤 台灣也買得到了
日本小說家中最接近諾貝爾文學獎的村上春樹（Haruki Murakami），睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名UT系列，台灣鐵粉也能買得到了！
如果不說，村上春樹早在2010年其經典長篇小說《挪威的森林》改編成電影上映時，就曾經與UNIQLO攜手，推出聯名UT系列，讓書迷、影迷都得以收藏。而且村上春樹更是對T恤的服飾單品情有獨鍾，還曾在雜誌專欄中，介紹了108件的個人特色T恤，最後更集結成書，說是T恤達人也不為過。而睽違多年，村上春樹除了在UNIQLO旗下的《Lifewear》接受專訪之外，還將推出8款UT和別針等配件，運用了《1Q84》、《海邊的卡夫卡》等經典字句來設計，預計在3月15日，限定網路商店、ATT 4 FUN信義店、明曜旗艦店與西門店販售。
除了與村上春樹合作的UT之外，在同一日上市的包括了跨界女性藝術家系列UT，以墨西哥傳奇畫家Frida Kahlo自畫像、Louise Bourgeois《遺忘之書》、Kiki Smith雕塑與版畫為主題，印製於T恤上。透過簡約俐落設計呈現經典藝術與每位藝術家的獨特風格，讓穿上UT的人們成為行動藝術傳播者。另外，熱愛音樂的發燒友，對於聯手全球5大獨立唱片公司的The World of Record Stores UT必定會有共鳴，像是英國Rough Trade、美國amoeba music、荷蘭rush hour、日本technique及face records，將經典歌曲、唱片公司logo做為設計元素，延續美好時光的記憶。
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