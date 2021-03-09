村上春樹再度攜手UNIQLO打造限定T恤 台灣也買得到了

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供

日本小說家中最接近諾貝爾文學獎的村上春樹（Haruki Murakami），睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名UT系列，台灣鐵粉也能買得到了！

如果不說，村上春樹早在2010年其經典長篇小說《挪威的森林》改編成電影上映時，就曾經與UNIQLO攜手，推出聯名UT系列，讓書迷、影迷都得以收藏。而且村上春樹更是對T恤的服飾單品情有獨鍾，還曾在雜誌專欄中，介紹了108件的個人特色T恤，最後更集結成書，說是T恤達人也不為過。而睽違多年，村上春樹除了在UNIQLO旗下的《Lifewear》接受專訪之外，還將推出8款UT和別針等配件，運用了《1Q84》、《海邊的卡夫卡》等經典字句來設計，預計在3月15日，限定網路商店、ATT 4 FUN信義店、明曜旗艦店與西門店販售。

除了與村上春樹合作的UT之外，在同一日上市的包括了跨界女性藝術家系列UT，以墨西哥傳奇畫家Frida Kahlo自畫像、Louise Bourgeois《遺忘之書》、Kiki Smith雕塑與版畫為主題，印製於T恤上。透過簡約俐落設計呈現經典藝術與每位藝術家的獨特風格，讓穿上UT的人們成為行動藝術傳播者。另外，熱愛音樂的發燒友，對於聯手全球5大獨立唱片公司的The World of Record Stores UT必定會有共鳴，像是英國Rough Trade、美國amoeba music、荷蘭rush hour、日本technique及face records，將經典歌曲、唱片公司logo做為設計元素，延續美好時光的記憶。

UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO The World of Record Stores UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO The World of Record Stores UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女性藝術家UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女性藝術家UT系列590元。圖／UNIQLO提供
村上春樹睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名UT系列，台灣鐵粉也能買得到了！圖／摘自UNIQLO官網
村上春樹睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名UT系列，台灣鐵粉也能買得到了！圖／摘自UNIQLO官網
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO村上春樹聯名UT別針290元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO The World of Record Stores UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO The World of Record Stores UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女性藝術家UT系列590元。圖／UNIQLO提供
UNIQLO女性藝術家UT系列590元。圖／UNIQLO提供

村上春樹 UNIQLO

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