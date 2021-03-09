村上春樹再度攜手UNIQLO打造限定T恤 台灣也買得到了

日本小說家中最接近諾貝爾文學獎的村上春樹（Haruki Murakami），睽違11年再度與UNIQLO合作，推出聯名UT系列，台灣鐵粉也能買得到了！

如果不說，村上春樹早在2010年其經典長篇小說《挪威的森林》改編成電影上映時，就曾經與UNIQLO攜手，推出聯名UT系列，讓書迷、影迷都得以收藏。而且村上春樹更是對T恤的服飾單品情有獨鍾，還曾在雜誌專欄中，介紹了108件的個人特色T恤，最後更集結成書，說是T恤達人也不為過。而睽違多年，村上春樹除了在UNIQLO旗下的《Lifewear》接受專訪之外，還將推出8款UT和別針等配件，運用了《1Q84》、《海邊的卡夫卡》等經典字句來設計，預計在3月15日，限定網路商店、ATT 4 FUN信義店、明曜旗艦店與西門店販售。