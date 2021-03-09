2隻松葉蟹鉗＋3尾炸蝦！「松葉蟹鉗烏龍麵」用料超豪華

來自日本，已經有73年歷史的「本場相川 宮武讚岐烏龍麵」將於3月10日於台北西門商圈開設全台首間街邊旗艦店。除了2層樓的用餐環境外，還以「松葉蟹」為主角，推出「奢華松葉蟹鉗烏龍麵」、「松葉蟹鉗烏龍麵」等2款限定產品，並可享51折起的開幕折扣，另外還有滿額送松葉蟹鉗、炸蝦等不同優惠。

創業自1948年的宮武讚岐烏龍麵，源自日本香川縣，被譽為「日本自助式烏龍麵始祖」，標榜每日均以手工揉製麵團、製作麵條；湯底則是以日本賴戶內海的鯷魚乾，搭配昆布、香菇、鰹魚等食材共同熬煮而成。店內除提供多款烏龍麵外，也有唐揚雞、炸蝦、炸魷魚等可自助拿取的炸物選擇。

自2017年登台以來，宮武讚岐目前在台共有9間門市，即將開幕的西門旗艦店為第10間分店，採2層樓設計，提供60個用餐座位。此次特別推出的「奢華松葉蟹鉗烏龍麵」，豪邁地使用2隻松葉蟹鉗、3隻炸蝦，帶來強烈的奢侈感與視覺享受。至於「松葉蟹鉗烏龍麵」則是使用1隻松葉蟹鉗，帶來直來直往的海味享受。兩款均為西門限定新品，數量有限。

為慶祝新店開幕，3月10日至3月31日期間，「豪華松葉蟹鉗烏龍麵」（大碗）原價799元，開幕優惠價499元；「松葉蟹鉗烏龍麵」（小碗）原價450元，優惠價230元。另外消費滿300元，即贈送價值40元的「日式炸蝦天婦羅」；消費滿1,000元，則贈價值210元的「日式松葉蟹鉗天婦羅」，每日限量30隻。

除了西門旗艦店的優惠外，為慶祝登台5週年，凡每週五至宮武讚岐全台門市用餐，「小碗沾麵」原價69元，優惠價55元。

【宮武讚岐烏龍麵西門旗艦店】 地址：台北市萬華區中華路一段114巷33號 電話：(02)-2311-8188