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鬼滅迷買起來！犀牛盾《鬼滅之刃》聯名手機殼華麗登場
風靡大人小孩的2020年爆紅動漫《鬼滅之刃》，不只對動漫內容的討論度極高，各種周邊商品也跟著熱賣。防摔手機殼品牌「犀牛盾」也抓緊熱潮推出官方聯名系列新品，且一次推出21+6款防摔配件的豪華陣容，包含iOS、Android雙系統熱門手機型號都適用的手機殼，以及6款AirPods保護套，台灣搶先開賣，鬼滅迷們還不買爆！
犀牛盾防摔配件採用獨家防摔材料打造，更通過MIL-STD-810G軍規落摔標準。此次鬼滅之刃聯名款共有3大系列，圖款設計皆營造不同氛圍，全系列深具收藏價值，其中重磅主打「角色經典系列」採用鬼滅中九柱的個別代表色為基底，並以背景中畫龍點睛的水墨文字，呼應鬼殺隊中掌握呼吸法最強的九柱，帶出各自氣勢強大的獨特風格。另外還有由5位主要角色的服裝延伸出的整體視覺設計，也非常搶眼吸睛。
如果無法抉擇到底要選哪個角色，也可以挑選「鬼滅之刃全體系列」一次集滿九柱豪華大合體，眼神款集結了9雙炯炯有神的獵鬼人之眼，一裝上瞬間氣場全開，每款皆充滿每位角色的小細節。而經典的「Logo系列」，則散發著簡約的日式氣息，巧妙結合動漫中的經典元素，盡情享受粉絲才懂的樂趣，適合喜歡低調風格的使用者入手。
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